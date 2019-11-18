Для Латвии с любовью: сладкие десерты к праздничному столу

Наша страна заслуживает того, чтобы 18 ноября на столе был домашний пирог или вкуснейший десерт. Не так ли?
Торт в честь Латвии
Ингредиенты
Для теста: 310 г муки, 1 ч. л. ванильный сахар, 1 ч. л. разрыхлитель, 30 грамм какао-порошка, 240 г сливочного масла, 250 г сахарной пудры, 4 яйца, 235 мл свежей пахты, 40 г красного пищевого красителя.
Для крема: 450 г свежего сыра, 1 ч. л. ванильный сахар, 400 г сахарной пудры.
Приготовление:
- Смешайте первые 4 ингредиента теста, хорошо перемешайте.
- В отдельном контейнере смешайте мягкое масло с сахарной пудрой, перемешайте до получения однородной, эластичной массы.
- Добавьте 4 яйца в масло и сахарную пудру. Взбейте.
- В эту массу налейте сухую предварительно приготовленную смесь.
- Добавьте пахту, тщательно перемешайте.
- Добавьте красный пищевой краситель, чтобы получить желаемый цвет торта. Смешайте с помощью миксера.
- Тесто разделите на две части и разлейте в формы. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50 минут.
- Крем: Чашу наполните свежими сливками, добавьте ванильный сахар и сахарную пудру. Взбейте.
- Сортируйте торт - сделайте первую часть из печенья, сверху разложите сливки, затем второй слой печенья и добавьте оставшуюся часть сливок.
- Оставьте пирог на 12 часов в холодильнике.
- Перед подачей можно украсить клюквой, брусникой и каким-нибудь красивым латвийским акцентом.
Приятного аппетита!
Слоеный десерт из черного хлеба и клюквы
Время приготовления - 15 минут
Ингредиенты: 200 г сухого измельченного ржаного хлеба, 100 г темного сахарного сиропа Dansukker, 300 г клюквы, 200 г взбитых сливок, 100 г тертого темного шоколада.
Приготовление:
- Сушеный, измельченный ржаной хлеб пропитывают сахарным сиропом.
- Стакан поочередно наполнить черным хлебом, клюквой и взбитыми сливками.
- Посыпать тертым шоколадом.
Приятного аппетита!
Красно-бело-красный торт
Ингредиенты:
Для бисквита: 200 г муки, 100 грамм сахара, 80 г маргарина EveSol, 4 ч. л. (без ворса) разрыхлителя, 2 вареных или приготовленных на пару свеклы, 50 мл лимонного сока (~ 1 лимон), ванильная или лимонная цедра, красный пищевой краситель (если вы действительно хотите красный бисквит, смотрите дозировку на цветной этикетке)
Для крема: 200 г маргарина EveSol, 200 г сгущенного молока с сахаром (или сливочный сыр, к которому добавили сахарную пудру по вкусу), ваниль
Дополнительно: 100 г малинового джема
Приготовление:
- Ложку мягкого маргарина смешайте его с сахаром.
- Муку смешайте с разрыхлителем, добавляя к маргариновой массе и снова измельчите до образования гладких крошек, таких как панировочные сухари. Чем мягче крошки, тем лучше бисквит.
- Свеклу измельчите в блендере с лимонным соком, красителем, специями. Отмерьте 300 мл этой массы.
- Разогрейте духовку до 180С, выложите форму на бумагу для выпечки.
- Смешайте бисквитные крошки с мякотью свеклы, перемешивайте, пока все не будет равномерно. Сразу же поместите в форму и запекайте в течение ~ 25-35 минут.
- Выньте бисквит из духовки, оставьте в форме на 10 минут, затем извлеките из формы, аккуратно соскабливая бумагу для выпечки. Оставьте бисквит полностью остыть (4-6 часов).
- При желании протрите малиновое варенье через сито, чтобы отделить семена.
- Крем-маргарин взбивают до тех пор, пока он не станет воздушным и почти белым (около 15 минут), затем постепенно добавляют сгущенное молоко в ложку и продолжают пениться, пока все сгущенное молоко не взбивается. Добавьте специи.
- Бисквит разрезается по длине пополам. Намажьте каждую половину малиновым вареньем и сливками, укладывая друг на друга; с кремом по краям торта. Украшайте на свой вкус. Торт будет наиболее вкусным на следующий день.
Приятного аппетита!
Чизкейк в баночке
Ингредиенты: 2 печенья Selga, 200 г сливочного масла, крем 400 мл, 300 г свежего сыра, 1 чашка сахара, 30 г желатина, 150 мл клюквенного джема.
Приготовление:
- Измельчить печенье, растопить сливочное масло и смешать их до однородного состояния. Расставьте массу внутри банки на основании и поместите в холодильник на 20 мин.
- Добавьте желатин на 100 мл холодной воды.
- Взбейте сливки и добавьте сахар по вкусу. Смешайте взбитые сливки со свежим сыром.
- Поместите желатин в посуду с горячей водой и добавьте его к взбитым сливкам и свежему сыру. Еще немного перемешайте эту массу, чтобы она была ровной. Поместите все в банки и поставьте обратно в холодильник на 1,5 часа.
- Тем временем приготовьте клюквенное желе, используя желатин вместо картофельного крахмала. Добавьте его тонким слоем в баночки и поставьте обратно в холодильник на 30 мин.
Приятного аппетита!
Праздничный морковный торт
Ингредиенты:
Торт: 250 г масла, 145 грамм сахара, 3 яйца, 540 г моркови, 110 г нарезанных грецких орехов, 375 г пшеничной муки, 2 ст. л. к. разрыхлителя, 1/2 ч. л. пищевой соды, 2 ч. л. пряности (например, корица, гвоздика, кардамон, кориандр, мускатный орех и т. д.)
Для глазури: 30 г сливочного масла при комнатной температуре, 80 г сливочного сыра при комнатной температуре, 1 ч. л. цедра лимона (по желанию), 240 г сахарной пудры.
Для украшения: клюква и сахарная пудра
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Накройте форму для выпечки (23 см) бумагой для выпечки, смажьте края маслом.
- Очистите и натрите морковь на крупной терке.
- Масло, сахар и яйца взбейте миксером или кухонным комбайном. Добавьте морковь и грецкие орехи. Смешайте все деревянной ложкой.
- Перемешайте муку, разрыхлитель, соду и пряники в миске.
- Смешайте содержимое обеих мисок и перемешайте деревянной ложкой.
- Вылейте тесто в подготовленную сковороду, разровняйте верх теста и запекайте в духовке в течение 1 часа 15 минут.
- Дать остыть в течение 5 минут, выньте из формы и полностью остудите. Когда верх торта поднимется, разрежьте его плоским ножом для хлеба и переверните пирог дном вверх для украшения.
- Приготовление глазури: взбейте сливочное масло со сливочным сыром, добавьте лимонную цедру. Постепенно следует добавить сахарную пудру. Намажьте на пирог. Украсьте клюквой и сахарной пудрой.
Приятного аппетита!