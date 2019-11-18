Для Латвии с любовью: сладкие десерты к праздничному столу

Торт в честь Латвии

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Ингредиенты

Для теста: 310 г муки, 1 ч. л. ванильный сахар, 1 ч. л. разрыхлитель, 30 грамм какао-порошка, 240 г сливочного масла, 250 г сахарной пудры, 4 яйца, 235 мл свежей пахты, 40 г красного пищевого красителя.

Для крема: 450 г свежего сыра, 1 ч. л. ванильный сахар, 400 г сахарной пудры.

Приготовление:

Смешайте первые 4 ингредиента теста, хорошо перемешайте.

В отдельном контейнере смешайте мягкое масло с сахарной пудрой, перемешайте до получения однородной, эластичной массы.

Добавьте 4 яйца в масло и сахарную пудру. Взбейте.

В эту массу налейте сухую предварительно приготовленную смесь.

Добавьте пахту, тщательно перемешайте.

Добавьте красный пищевой краситель, чтобы получить желаемый цвет торта. Смешайте с помощью миксера.

Тесто разделите на две части и разлейте в формы. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 50 минут.

Крем: Чашу наполните свежими сливками, добавьте ванильный сахар и сахарную пудру. Взбейте.

Сортируйте торт - сделайте первую часть из печенья, сверху разложите сливки, затем второй слой печенья и добавьте оставшуюся часть сливок.

Оставьте пирог на 12 часов в холодильнике.

Перед подачей можно украсить клюквой, брусникой и каким-нибудь красивым латвийским акцентом.

Приятного аппетита!

Слоеный десерт из черного хлеба и клюквы

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Время приготовления - 15 минут

Ингредиенты: 200 г сухого измельченного ржаного хлеба, 100 г темного сахарного сиропа Dansukker, 300 г клюквы, 200 г взбитых сливок, 100 г тертого темного шоколада.

Приготовление:

Сушеный, измельченный ржаной хлеб пропитывают сахарным сиропом.

Стакан поочередно наполнить черным хлебом, клюквой и взбитыми сливками.

Посыпать тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Красно-бело-красный торт

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Ингредиенты:

Для бисквита: 200 г муки, 100 грамм сахара, 80 г маргарина EveSol, 4 ч. л. (без ворса) разрыхлителя, 2 вареных или приготовленных на пару свеклы, 50 мл лимонного сока (~ 1 лимон), ванильная или лимонная цедра, красный пищевой краситель (если вы действительно хотите красный бисквит, смотрите дозировку на цветной этикетке)

Для крема: 200 г маргарина EveSol, 200 г сгущенного молока с сахаром (или сливочный сыр, к которому добавили сахарную пудру по вкусу), ваниль

Дополнительно: 100 г малинового джема

Приготовление: