Сбор подписей за роспуск Сейма: что говорят сами депутаты?

Всего лишь за несколько дней под инициативой подписались более 25 000 человек, отмечает LNT Ziņas.

Чтобы референдум о роспуске Сейма состоялся, инициативу должна подписать одна десятая часть избирателей или 155 000 человек. Учитывая нынешние темпы сбора подписей, такая возможность вполне вероятна.

"Несомненно задействованы мощные политические силы, которые хотят эту кампанию сделать более активной - я мог бы говорить и о партии "Согласие", и о СЗК, и о господине Гобземсе, и, конечно, они подключат все ресурсы, чтобы произошли политические изменения.

Конечно, мы будем уважать любой гражданский выбор и, это хорошо, что граждане активны, но нужно понимать, что за каждым событием обычно кто-то стоит. И с очень конкретными интересами", - указал глава парламентской фракции Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс.

Сбор подписей начался в неблагоприятное для парламентских партий власти - только что был принят сильно раскритикованный госбюджет, в котором установлено решение об увеличении финансирования партий. Также полностью не было выполнено обещание о повышении зарплат медикам.

Представители парламентских оппозиционных фракций еще не решили, будут ли участвовать в кампании, инициирующей роспуск Сейма.

Например, на вопрос о том, будет ли он призывать других подписаться, Янис Урбанович ответил: "О тактике будем говорить на ближайшем заседании правления".

Между тем депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола указала:

"Думаю, что это должна быть народная инициатива, а не играми и интригами политических партий. Я не подписалась. Было бы странно, что мы сами себя назначаем, сами себя распускаем, сами выделяем себе деньги - политическим партиям".

То, что Сейм в своей работе не всегда был на высоте признала и спикер парламента Инара Мурниеце.

"В этот Сейм избраны представители семи политических партий. Существенно изменился состав правительства. Практическая политика стала еще более фрагментированной, еще более эмоциональной. Это не зря порождает беспокойства, всегда ли сможем после долгих дискуссий принимать качественные и профессиональные решения", - отметила она.

Напомним, Центральная избирательная комиссия в начале ноября зарегистрировала инициативу по сбору подписей за роспуск Сейма общества "Власть народу Латвии" и Партии центра.