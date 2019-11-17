За роспуск Сейма подписались уже более 20 000 человек

В субботу, 16 ноября, около 19 часов было собрано по крайней мере 15 000 подписей, а после обеда в воскресенье, 17 ноября, их количество достигло 20 000.

Это больше, чем собрано подписей за две инциативы, за которые также можно подписаться на портале Latvija.lv. Для сравнения - за поправки в законе "О налоге на недвижимость" с 18 мая подписались немного более 7570 человек, а за изменения в порядке народного голосования и предложения законов с 20 сентября подписались по крайней мере 1511 человек.

Чтобы воспользоваться правом инициировать роспуск Сейма, авторы предложения должны за 12 месяцев собрать и представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи не менее десятой части избирателей или 154 865 человек.

Как сообщалось, ЦИК на прошедшей рабочей неделе постановилазарегистрировать две инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума о роспуске Сейма.

Для сбора подписей зарегистрированы инициативы организаций "Власть народу Латвии" и Centra partija.

Подписаться за проведение референдума люди могут в течение 12 месяцев разными способами - на портале www.latvija.lv, заверив подпись у присяжного нотариуса, по декларированному месту жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который выполняет нотариальные действия, у руководителя волостного или городского самоуправления.