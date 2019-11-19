СМИ: В Москве госпитализировали Игоря Верника

Журналисты сообщают, что актер обратился за медицинской помощью в московскую больницу с жалобами на боли в области желудка.

У артиста диагностирован острый панкреатит. Другие подробности не сообщаются.

Ранее СМИ писали, что 8 ноября Игорь Верник уже обращался к медикам из-за сильной боли в ноге и пояснице. Тогда актера увезли в Боткинскую больницу. Причиной боли стало обострение остеохондроза.