Вт, 19.11.2019
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СМИ: В Москве госпитализировали Игоря Верника

Игорь Верник

ФОТО: https://www.instagram.com/ivernik/

Российский актер и телеведущий Игорь Верник попал в больницу. Об этом пишет РИА "Новости". 

Журналисты сообщают, что актер обратился за медицинской помощью в московскую больницу с жалобами на боли в области желудка.

У артиста диагностирован острый панкреатит. Другие подробности не сообщаются. 

Ранее СМИ писали, что 8 ноября Игорь Верник уже обращался к медикам из-за сильной боли в ноге и пояснице. Тогда актера увезли в Боткинскую больницу. Причиной боли стало обострение остеохондроза.

Игорь Верник - советский и российский актёр театра и кино, продюсер и телеведущий. Артист известен своими многочисленными театральными и киноролями. Он сыграл в таких фильмах, как "Взбесившийся автобус", "Жара", "12", "Кураж", "Физрук" и другие. 

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