СМИ: В Москве госпитализировали Игоря Верника

Журналисты сообщают, что актер обратился за медицинской помощью в московскую больницу с жалобами на боли в области желудка.
У артиста диагностирован острый панкреатит. Другие подробности не сообщаются.
Ранее СМИ писали, что 8 ноября Игорь Верник уже обращался к медикам из-за сильной боли в ноге и пояснице. Тогда актера увезли в Боткинскую больницу. Причиной боли стало обострение остеохондроза.
Игорь Верник - советский и российский актёр театра и кино, продюсер и телеведущий. Артист известен своими многочисленными театральными и киноролями. Он сыграл в таких фильмах, как "Взбесившийся автобус", "Жара", "12", "Кураж", "Физрук" и другие.