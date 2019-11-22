От 4% до 6% совершивших преступления на сексуальной почве повторяют их после отбывания наказания

От 4% до 6% совершивших преступления на сексуальной почве повторяют их в течение трех-пяти лет после отбывания наказания, сообщил начальник Государственной службы пробации Михаил Папсуевич в интервью Латвийскому телевидению (LTV).
Несмотря на то, что по сравнению с другими преступлениями это не так много, Папсуевич подчеркнул, что в каждом таком случае имеется по крайней мере одна жертва, и 50% или даже больше из них являются детьми.
На просьбу прокомментировать наказание по так называемому делу лиепайских педофилов Папсуевич рассказал о пробационной части приговора, заявив, что общественность не всегда располагает достаточной информацией о том, что происходит, когда к обвиняемому не применяется тюремное заключение. Он подчеркнул, что условное заключение - это наказание, а не просто необходимость отмечаться.
Папсуевич рассказал, что с каждым человеком в рамках данного наказания ведется индивидуальная работа, основанная на двух элементах - ограничительных мерах, которые могут принимать различные формы, в том числе запрет на приближение к детям, и содержательной работе, в рамках которой человек может быть направлен к психотерапевту или участвовать в групповой психотерапии с людьми, совершившими аналогичные преступления. Так реализуется программа по корректировке социального поведения, и у Государственной службы пробации есть свои механизмы работы, подчеркнул Папсуевич.
В свою очередь представитель Государственной полиции Андрис Ринкевиц прокомментировал возможности сиротских судов распознать сексуальное насилие против детей. По его словам, признаки этих преступлений не всегда заметны, а жертвы не всегда рассказывают о случившемся.
В то же время Ринкевиц признал, что количество преступлений на сексуальной почве растет с каждым годом. Однако необходимо различать преступления в интернете и реальной жизни. Именно количество совершенных в интернете преступлений - растление, обмен информацией порнографического содержания - имеет тенденцию к росту, подчеркнул он.