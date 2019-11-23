Гордимся красавицей! Латвийский триумф на World Fit Model Championship 2019
Уже второй год подряд наша соотечественница Саманта Балоде завоевывает главный приз в самом престижном соревновании мирового уровня и становится, таким образом, двукратной чемпионкой IFBB World Fit Model Championship!
17 ноября в Риге завершилось крупнейшее спортивное состязание в дисциплине Fit Model - второй в истории IFBB World Fit Model Championship 2019, в котором приняли участие представители 4 континентов.
Мероприятие, организованное Латвийской федерацией бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (IFBB Latvia) под руководством президента Кристины Ведерниковой, прошло в зале Studio 69.
Основными спонсорами чемпионата являются Министерство образования и науки Латвийской Республики и Совет спортивных федераций Латвии.
Продемонстрировать свое безупречное тело в столицу Латвии приехали 65 спортсменов из 14 стран мира, в том числе впервые - из Южной Африки, Китая, Монголии, Канады и Казахстана. Лучшие из лучших показали превосходную физическую форму и одновременно женственность и грацию в дефиле в купальниках и в роскошных вечерних нарядах.
Это тот случай, когда природная красота и увлечение спортом настолько гармоничны, что дают потрясающий результат - есть рельеф, но нет чрезмерной мускулистости,
которая порой превращает слишком рьяных фанаток фитнеса в мужеподобных существ.
Добавим, что впервые в истории состязаний судьи и зрители смогли оценить также мужские формы в категории Fit Model, в которой приняли участие спортсмены из Китая и Польши, показавшие впечатляющие результаты.
Вот имена победителей!
Women's Fit model -163 см:
1-е место - Саманта Балоде (Латвия)
2-е место - Татьяна Вельшина (Украина)
3-е место - Ксения Масейко (Беларусь)
Women's Fit model +163 см:
1-е место - Анна Кожемякина (Россия)
2-е место - Алена Агафонова (Россия)
3-е место - Yu Teng (Китай)
Women's Fit model +168 cm:
1-е место - София Малолетова (Россия)
2-е место - Анастасия Добрыдина (Россия)
3-е место - Майлис Луигенд (Эстония)
Men's Fit model open:
1-е место - Gu Dian (Китай)
2-е место - Wang Ruishan (Китай)
3-е место - Yang Xiao (Китай)
Поздравляем латвийских спортсменок Саманту Балоде, Екатерину Малнач, Агнесе Шабурову и Татьяну Гавриленко с успешным участием в мировом чемпионате, по итогам которого наша команда в общем зачете заняла четвертое место.