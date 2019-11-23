Гордимся красавицей! Латвийский триумф на World Fit Model Championship 2019

17 ноября в Риге завершилось крупнейшее спортивное состязание в дисциплине Fit Model - второй в истории IFBB World Fit Model Championship 2019, в котором приняли участие представители 4 континентов.

Мероприятие, организованное Латвийской федерацией бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса (IFBB Latvia) под руководством президента Кристины Ведерниковой, прошло в зале Studio 69.

Основными спонсорами чемпионата являются Министерство образования и науки Латвийской Республики и Совет спортивных федераций Латвии.

ФОТО: пресс-фото

Продемонстрировать свое безупречное тело в столицу Латвии приехали 65 спортсменов из 14 стран мира, в том числе впервые - из Южной Африки, Китая, Монголии, Канады и Казахстана. Лучшие из лучших показали превосходную физическую форму и одновременно женственность и грацию в дефиле в купальниках и в роскошных вечерних нарядах.

Это тот случай, когда природная красота и увлечение спортом настолько гармоничны, что дают потрясающий результат - есть рельеф, но нет чрезмерной мускулистости,

которая порой превращает слишком рьяных фанаток фитнеса в мужеподобных существ.

Добавим, что впервые в истории состязаний судьи и зрители смогли оценить также мужские формы в категории Fit Model, в которой приняли участие спортсмены из Китая и Польши, показавшие впечатляющие результаты.

Вот имена победителей!

Women's Fit model -163 см:

1-е место - Саманта Балоде (Латвия)

2-е место - Татьяна Вельшина (Украина)

3-е место - Ксения Масейко (Беларусь)

ФОТО: пресс-фото

ФОТО: пресс-фото

Women's Fit model +163 см:

1-е место - Анна Кожемякина (Россия)

2-е место - Алена Агафонова (Россия)

3-е место - Yu Teng (Китай)

ФОТО: пресс-фото

Women's Fit model +168 cm:

1-е место - София Малолетова (Россия)

2-е место - Анастасия Добрыдина (Россия)

3-е место - Майлис Луигенд (Эстония)

ФОТО: пресс-фото

Men's Fit model open:

1-е место - Gu Dian (Китай)

2-е место - Wang Ruishan (Китай)

3-е место - Yang Xiao (Китай)