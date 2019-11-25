Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

Как только все важные вопросы уйдут на второй план, можно будет сфокусироваться на семейных и домашних делах, на поиске и укреплении любви.

Очень полезно будет на этой неделе вкладываться в образование, получение опыта, укрепление здоровья, думать о будущем.

Весы

Выходные Весам не стоит проводить в шумной кампании, зато в будние дни звезды и планеты помогут этим людям в создании новых связей, в работе, в коллективных проектах. Лучше беречь свои ресурсы, расходуя их максимально бережно и осторожно. Речь идет не только о финансах, но и о времени.

Также Весам придется заняться самоанализом и выявить свои слабые стороны, чтобы максимально быстро избавиться от качеств, которые мешают добиваться успеха.

Скорпион

У Скорпионов наступает время, когда очень многое в любви и в работе решает правильный настрой. Звезды и планеты сделают так, что сознание этих людей откроется, и они смогут обрести уверенность, получить достойную мотивацию, сохранить душевный покой даже в трудной ситуации.

На этой неделе Василиса Володина советует Скорпионам довериться интуиции, но принимать скоропалительные решения не стоит. Все шаги должны быть взвешенными.

Стрелец

В начале недели у Стрельцов могут возникнуть неприятности на работе и в делах. К своим целям нужно двигаться рассудительно и осторожно. Ближе к концу ноября нужно будет проявить свои амбиции и качества бойца. Стрельцы с сильным характером сумеют преуспеть в любой сфере.

На выходных ожидает период, идеально подходящий для поездок и смены обстановки, тогда как в будни лучше не отправляться в путешествия.

Козерог

Астролог отмечает, что у представителей каждого знака Зодиака есть свои достоинства. У Козерогов их немало, так что пора показать их окружающим. Это поможет произвести отличное впечатление на знакомых, а также обзавестись новыми друзьями. Конец недели будет насыщен событиями самого разного плана.

На все происходящее вокруг Козерогам придется реагировать без промедления. В некоторых ситуациях можно обратиться за поддержкой к друзьям, коллегам, любимому человеку.

Водолей

Финансовая сторона жизни для Водолеев будет наиболее важной на этой неделе. Закончить осенний период лучше в работе и делах, чтобы повысить свой доход.

Представители этого знака, как уверяет астролог, будут находиться в состоянии энергетического подъема, так что сил им хватит на решение любых неурядиц в любой сфере.

Это прекрасное время для смены обстановки, покупок и принятия важных решений.

Рыбы