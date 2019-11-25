Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

Василиса Володина - один из лучших российских экспертов в области астропрогнозов. Ее гороскоп на неделю поможет представителям всех знаков Зодиака стать удачливее и завершить осенний сезон правильно.
Одной из важнейших сфер жизни в конце осени станут финансы, дела и работа. Звезды хотят, чтобы представители всех знаков зодиакального круга стали более счастливыми и удачливыми. Хорошее расположение звезд и переход к зимнему периоду совпадают, что можно считать подарком судьбы.
Овен
Порой для счастья нам нужно не приобрести что-то, а от чего-то отказаться. В самом конце осени астролог советует Овнам советуют избавиться от того, что блокирует их позитивные энергетические потоки и лишает счастья и хорошего самочувствия.
Лучше всего на этой неделе заняться самыми насущными делами, которые уже нельзя откладывать в дальний ящик. Торопиться не стоит, но и сидеть без дела положение планет не позволяет.
Телец
Для Тельцов последняя неделя осени окажется достаточно позитивной. Для начала им стоит создать благоприятную энергетику в доме. Для этого нужно убраться и выбросить весь хлам. Звезды говорят, что можно смело заниматься покупкой чего-то нового для дома, начинать ремонт. На выходных желательно провести дома больше времени.
Можно пригласить гостей, устроить званый ужин. Завершать эту динамичную неделю лучше только на позитивной ноте. Сейчас нет места даже малейшей апатии в сознании этих людей.
Близнецы
У каждого из знаков Зодиака есть своя темная сторона. В начале недели, по прогнозу Василисы Володиной, ночные светила сделают так, что Близнецы покажут миру отрицательную сторону своей сущности. Кому-то даже придется научиться просить прощения, чтобы люди не отворачивались и не таили обид.
Позитивный настрой решает очень многое, поэтому лучше искать компромиссы и почаще улыбаться. Энергетика этой недели не располагает к проявлению обид, конфликтов, ревности и зависти.
Этим чувствам и эмоциям нет места в жизни Близнецов.
Рак
У Раков на этой неделе могут появиться новые недоброжелатели и активизироваться старые враги. Стоит опасаться манипуляторов и защитить себя от энергетических вампиров. В делах нужно проявлять больше самостоятельности. Можно положиться на интуицию, которая обострится уже с понедельника.
Шестое чувство вряд ли обманет Раков в трудной ситуации. Что же касается работы, то лучше не браться за все подряд. Астролог советует перевести количество в качество.
Лев
Львам Василиса Володина советует сфокусироваться на будущем, а не на прошлом. Нужно устремить свой взгляд в завтрашний день, а также положиться на силу слова и мысли. Изменить свою жизнь представителям этого знака помогут наличие четкой цели и уверенность в себе.
В начале недели будет сложно настроиться на рабочий лад, но ничего страшного в этом нет. Львам нужно просто продолжать заниматься тем, что они любят больше всего.
Романтическое свидание или встреча с друзьями добавят обстановке тепла и ярких красок.
Дева
Самое начало недели гармоничные звезды и планеты сделают для Дев временем, идеально подходящим для покупок, важных сделок, деловых переговоров.
Как только все важные вопросы уйдут на второй план, можно будет сфокусироваться на семейных и домашних делах, на поиске и укреплении любви.
Очень полезно будет на этой неделе вкладываться в образование, получение опыта, укрепление здоровья, думать о будущем.
Весы
Выходные Весам не стоит проводить в шумной кампании, зато в будние дни звезды и планеты помогут этим людям в создании новых связей, в работе, в коллективных проектах. Лучше беречь свои ресурсы, расходуя их максимально бережно и осторожно. Речь идет не только о финансах, но и о времени.
Также Весам придется заняться самоанализом и выявить свои слабые стороны, чтобы максимально быстро избавиться от качеств, которые мешают добиваться успеха.
Скорпион
У Скорпионов наступает время, когда очень многое в любви и в работе решает правильный настрой. Звезды и планеты сделают так, что сознание этих людей откроется, и они смогут обрести уверенность, получить достойную мотивацию, сохранить душевный покой даже в трудной ситуации.
На этой неделе Василиса Володина советует Скорпионам довериться интуиции, но принимать скоропалительные решения не стоит. Все шаги должны быть взвешенными.
Стрелец
В начале недели у Стрельцов могут возникнуть неприятности на работе и в делах. К своим целям нужно двигаться рассудительно и осторожно. Ближе к концу ноября нужно будет проявить свои амбиции и качества бойца. Стрельцы с сильным характером сумеют преуспеть в любой сфере.
На выходных ожидает период, идеально подходящий для поездок и смены обстановки, тогда как в будни лучше не отправляться в путешествия.
Козерог
Астролог отмечает, что у представителей каждого знака Зодиака есть свои достоинства. У Козерогов их немало, так что пора показать их окружающим. Это поможет произвести отличное впечатление на знакомых, а также обзавестись новыми друзьями. Конец недели будет насыщен событиями самого разного плана.
На все происходящее вокруг Козерогам придется реагировать без промедления. В некоторых ситуациях можно обратиться за поддержкой к друзьям, коллегам, любимому человеку.
Водолей
Финансовая сторона жизни для Водолеев будет наиболее важной на этой неделе. Закончить осенний период лучше в работе и делах, чтобы повысить свой доход.
Представители этого знака, как уверяет астролог, будут находиться в состоянии энергетического подъема, так что сил им хватит на решение любых неурядиц в любой сфере.
Это прекрасное время для смены обстановки, покупок и принятия важных решений.
Рыбы
Это будет благоприятное для перемен время. Не нужно бояться менять обстановку, знакомиться с новыми людьми. Очень важно Рыбам иметь под боком понимающих людей, которые имеют схожие жизненные цели и мировоззрение. Звезды советуют не впадать в крайности и бороться с дурными мыслями. Также желательно не бросать начатые ранее дела.