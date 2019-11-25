Во время обысков на Центральном рынке изъято оружие, боеприпасы и более 40 000 евро

На прошлой неделе Госполиция провела ряд обысков на Рижском центральном рынке, в которых участвовали также контртеррористическое подразделение "Омега", батальон спецназа и работники нескольких полицейских участков, кинологи Службы государственных доходов со служебными собаками и муниципальная полиция Риги.

В общей сложности на территории рынка, в торговых точках и по различным адресам в Рижском регионе было проведено 89 обысков, в результате которых изъято 8 210 единиц табачных изделий и около 11 литров алкогольных напитков без латвийских акцизных марок.

Кроме того, было обнаружено 40 560 евро, 80 британских фунтов, 20 динаров, 500 казахстанских тенге, 60 украинских гривен и 50 китайских юаней. В ходе обыска также были изъяты шесть похожих на огнестрельное оружие предметов, 249 единиц боеприпасов, различные носители информации и бухгалтерские документы, автомашина BMW X3 и другие предметы, связанные с расследуемым преступлением.

В настоящее время полиция выясняет происхождение похожих на оружие предметов, боеприпасов и денег.

В целом было задержано 12 человек в возрасте от 20 до 58 лет. Четверо из них - мужчины 1970, 1975 и 1977 года рождения и женщина 1976 года рождения - взяты под арест. Двое из арестованных ранее уже попадали в поле зрения Госполиции, один из них уже 49 раз подвергался административному наказанию за незаконный оборот акцизных товаров.

Сегодня утром начальник Госполиции Интс Кюзис в интервью Латвийскому телевидению подтвердил, что среди задержанных есть должностные лица рынка, торговцы и представители частной компании.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело за незаконное хранение, перемещение и реализацию алкогольных напитков и табачных изделий, совершенное организованной группой лиц.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом в виде конфискации имущества.