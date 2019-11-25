ЧП в Лудзенском крае: на водителя напали пассажиры; ему пришлось бежать

В минувшую субботу некому водителю транспортного средства пришлось бежать от нападения, сообщает представитель Госполиции Ласма Курсите.
Согласно первоначальной информации, пострадавший 1961 года рождения, возможно, оказывал услуги такси. Доставив клиентов до пункта назначения в Рунденскую волость, ему были нанесены травмы.
Мужчине удалось сбежать от нападавших. Не исключено, что из автомобиля были украдены вещи, но само транспортное средство найдено.
Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.
В настоящее время более подробных комментариев в полиции не предоставляют, поскольку проводится расследование. В полиции пока также не подтверждают информацию о том, что пострадавший мог оказывать услуги такси.