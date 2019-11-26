10 лучших продуктов для защиты от деменции

Развитие деменции тесно связано с разрушением мозговых клеток, в то время как многие питательные вещества способны сделать нейроны более сильными и защитить от деградации. О том, какие продукты являются лучшими борцами с вызывающими деменцию процессами, пишет MedikForum.ru.
Жирная рыба. Семга, сельдь, тунец, форель, скумбрия, сардины содержат много омега-3 жирных кислот. Их олучение организмом в достаточном количестве чрезвычайно важно для защиты нервных клеток.
Ягоды. Ягоды содержат большое количество антоцианина - вещества, которое обладает сильно выраженным противовоспалительным эффектом. Воспаление - один из факторов, действующих при деменции как пусковой механизм.
Грецкие орехи. Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, калий, кальций, магний, фосфор и витамин Е.
Этот комплекс поддерживает нейронную активность на высоком уровне, что защищает мозговые клетки от застойных явлений.
Арахис. Арахис - один из лучших поставщиков фолиевой кислоты в рационе человека. Дефицит фолиевой кислоты ассоциируется с патологией развития центральной нервной системы, высоким риском развития острых коронарных синдромов и инсультов.
Капуста. Еще один доступный источник фолиевой кислоты - капуста.
Овсянка. В овсянке также содержится много фолиевой кислоты, а кроме того, витамин Е -
он защищаетмозг от ржавчины - процесса, при котором нарушается баланс металлов в головном мозге, что содействует развитию дегенеративных заболеваний.
Бобовые. Будь то фасоль, чечевица, горох или нут, бобовые содержат много чрезвычайно важных для защиты мозга от старения антиоксидантов и микроэлементов, таких как калий, кальций, фолиевая кислота, а также лецитин, компонент которого холин действует как нейромедиатор.
Бананы. Эти фрукты содержит много калия, магния и фолиевой кислоты, которые поддерживают наш мозг в форме.
Кофе. Действие кофе как напитка, предотвращающего возрастную дегенерацию, обеспечивается веществами фенилинданами, которые возникают в процессе обжига кофейных зерен.
Они предотвращают образование двух белковых фрагментов, участвующих в развитии тесно связанных со старческим слабоумием болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Чеснок и лук. Чеснок и лук содержат растительное соединение аллиина, которое улучшает кровообращение в мозге, снабжая его клетки живительным для них кислородом.