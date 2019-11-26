10 лучших продуктов для защиты от деменции

Жирная рыба. Семга, сельдь, тунец, форель, скумбрия, сардины содержат много омега-3 жирных кислот. Их олучение организмом в достаточном количестве чрезвычайно важно для защиты нервных клеток.

Ягоды. Ягоды содержат большое количество антоцианина - вещества, которое обладает сильно выраженным противовоспалительным эффектом. Воспаление - один из факторов, действующих при деменции как пусковой механизм.

Грецкие орехи. Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, калий, кальций, магний, фосфор и витамин Е.

Этот комплекс поддерживает нейронную активность на высоком уровне, что защищает мозговые клетки от застойных явлений.

Арахис. Арахис - один из лучших поставщиков фолиевой кислоты в рационе человека. Дефицит фолиевой кислоты ассоциируется с патологией развития центральной нервной системы, высоким риском развития острых коронарных синдромов и инсультов.

Капуста. Еще один доступный источник фолиевой кислоты - капуста.

Овсянка. В овсянке также содержится много фолиевой кислоты, а кроме того, витамин Е -

он защищаетмозг от ржавчины - процесса, при котором нарушается баланс металлов в головном мозге, что содействует развитию дегенеративных заболеваний.

Бобовые. Будь то фасоль, чечевица, горох или нут, бобовые содержат много чрезвычайно важных для защиты мозга от старения антиоксидантов и микроэлементов, таких как калий, кальций, фолиевая кислота, а также лецитин, компонент которого холин действует как нейромедиатор.

Бананы. Эти фрукты содержит много калия, магния и фолиевой кислоты, которые поддерживают наш мозг в форме.

Кофе. Действие кофе как напитка, предотвращающего возрастную дегенерацию, обеспечивается веществами фенилинданами, которые возникают в процессе обжига кофейных зерен.

Они предотвращают образование двух белковых фрагментов, участвующих в развитии тесно связанных со старческим слабоумием болезней Альцгеймера и Паркинсона.