За мгновение до беды: в Риге полицейские остановили бусик без водителя
В среду, 28 ноября, при свете дня патруль муниципальной полиции Риги заметил двигающийся по одной из улиц бусик, за рулем которого никого не было. Чтобы остановить автомобиль, направлявшийся в сторону полной пешеходов улицы, стражам порядка пришлось повредить свою машину, сообщает передача Degpunktā.
Бусик без водителя медленно двигался по велосипедной полосе на лице Элизабетес. Чтобы остановить транспортное средство, полицейские обогнали его и остановились перед ним на перекрестке с улицей Барона.
"Избежать столкновения было нельзя, полицейские хотя бы так остановили едущий микроавтобус. В тот момент загорелся красный свет, и по улице Барона начали движение как пешеходы, переходящие улицу Элизабетес, так и трамвай. Таким образом, полицейские предотвратили потенциальные угрозы как для пешеходов, так и для общественного транспорта", - рассказал о произошедшем начальник Туристической полиции муниципальной полиции Риги Виталий Шкутанс.
Примерно через пять минут неприятные моменты пережил и водитель бусика, который, вернувшись к своему автомобилю, обнаружил, что его нет там, где он был оставлен, а находится уже на следующем перекрестке - в боку полицейского автомобиля.