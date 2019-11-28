За мгновение до беды: в Риге полицейские остановили бусик без водителя

Бусик без водителя медленно двигался по велосипедной полосе на лице Элизабетес. Чтобы остановить транспортное средство, полицейские обогнали его и остановились перед ним на перекрестке с улицей Барона.

"Избежать столкновения было нельзя, полицейские хотя бы так остановили едущий микроавтобус. В тот момент загорелся красный свет, и по улице Барона начали движение как пешеходы, переходящие улицу Элизабетес, так и трамвай. Таким образом, полицейские предотвратили потенциальные угрозы как для пешеходов, так и для общественного транспорта", - рассказал о произошедшем начальник Туристической полиции муниципальной полиции Риги Виталий Шкутанс.