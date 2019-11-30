В Латвии растет число заболевших гриппом

По данным центра, в период с 18 по 24 ноября в Латвии зарегистрировано 25 случаев гриппа, в том числе 17 в Риге, четыре в Лиепае, два в Даугавпилсе и по одному в Екабпилсе и Гулбене.

С начала сезона в целом зарегистрировано 62 случая гриппа, в основном болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Уровень заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей аналогичен средним показателям предыдущих сезонов, но в период с 18 по 24 ноября наблюдался ее небольшой рост.

С пневмонией в амбулаторные учреждения обратились 36 пациентов, что на пять случаев больше, чем на предыдущей неделе.

По сравнению с предыдущим сезоном в этом году наблюдается увеличение заболеваемости пневмонией. Больше всего среди заболевших детей до 14 лет.