Сб, 30.11.2019
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В Латвии растет число заболевших гриппом

Иллюстративное фото

ФОТО: Depositphotos.com/ Pexels.com

Интенсивность гриппа в Латвии остается низкой, но растет количество обращений пациентов в амбулаторные учреждения и стационары, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), который ведет мониторинг заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

По данным центра, в период с 18 по 24 ноября в Латвии зарегистрировано 25 случаев гриппа, в том числе 17 в Риге, четыре в Лиепае, два в Даугавпилсе и по одному в Екабпилсе и Гулбене.

С начала сезона в целом зарегистрировано 62 случая гриппа, в основном болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Уровень заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей аналогичен средним показателям предыдущих сезонов, но в период с 18 по 24 ноября наблюдался ее небольшой рост.

С пневмонией в амбулаторные учреждения обратились 36 пациентов, что на пять случаев больше, чем на предыдущей неделе.

По сравнению с предыдущим сезоном в этом году наблюдается увеличение заболеваемости пневмонией. Больше всего среди заболевших детей до 14 лет.

Первые случаи гриппа в этом сезоне были зарегистрированы уже в начале октября, что в среднем на три недели раньше, чем обычно.

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