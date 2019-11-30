В Латвии растет число заболевших гриппом

Интенсивность гриппа в Латвии остается низкой, но растет количество обращений пациентов в амбулаторные учреждения и стационары, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), который ведет мониторинг заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей.
По данным центра, в период с 18 по 24 ноября в Латвии зарегистрировано 25 случаев гриппа, в том числе 17 в Риге, четыре в Лиепае, два в Даугавпилсе и по одному в Екабпилсе и Гулбене.
С начала сезона в целом зарегистрировано 62 случая гриппа, в основном болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Уровень заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей аналогичен средним показателям предыдущих сезонов, но в период с 18 по 24 ноября наблюдался ее небольшой рост.
С пневмонией в амбулаторные учреждения обратились 36 пациентов, что на пять случаев больше, чем на предыдущей неделе.
По сравнению с предыдущим сезоном в этом году наблюдается увеличение заболеваемости пневмонией. Больше всего среди заболевших детей до 14 лет.
Первые случаи гриппа в этом сезоне были зарегистрированы уже в начале октября, что в среднем на три недели раньше, чем обычно.