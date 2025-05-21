Фото, Видео Союзники провели впечатляющую учебную воздушно-десантную операцию в Даугавпилсе

Бригада BRIPAC, подчиняющаяся дивизии San Marcial, представляет собой высокоподготовленное подразделение, способное выполнять различные типы операций - в том числе участвовать в международных миссиях, выполнять десантные задачи с применением парашютов, прыжки с большой высоты, наземные действия и операции по поддержанию мира.

Подразделение тесно связано с военными традициями Испанского легиона, а его военнослужащие носят почtтный титул "Рыцарь-парашютист Легиона" или "дама", что служит символом их идентичности и принадлежности.

Это вторая из пяти одновременных воздушно-десантных операций, проводимых в рамках масштабных международных учений Swift Response 2025.

В ближайшие дни планируется десантирование на военном полигоне Адажи, которое осуществит 173-я воздушно-десантная бригада армии США. Цель учений - продемонстрировать способность США оперативно размещать войска в Европе в тесном сотрудничестве со стратегическими союзниками.

Учения Swift Response 2025 в Латвии проходят одновременно с национальными манtврами Kristāla bulta и являются частью широкого цикла учений НАТО Defender 2025, в которых участвуют около 25 000 военнослужащих из более чем 18 стран. Их цель - улучшить совместимость союзных подразделений, повысить управленческие способности и отработать многомерные операции.

Проходящие в Латвии с 11 по 31 мая учения подтверждают присутствие НАТО в регионе и способность союзников проводить синхронизированные воздушные и наземные операции. В их рамках осуществляются десантирования личного состава и техники, а также боевые стрельбы с участием вооружённых сил США, Испании и Германии. Учения демонстрируют готовность союзников быстро и эффективно реагировать на кризисы в странах Балтии и в Арктическом регионе, защищая мир и безопасность в Европе.