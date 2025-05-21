США вновь провели испытание ракеты, способной достичь России

Соединенные Штаты провели плановое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило в среду, 21 мая, командование авиабазы Ванденберг в Калифорнии, откуда производился пуск. Ракета была оснащена одной боеголовкой Mark-21 High Fidelity De-Entry. Головная часть преодолела около 6700 километров до испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана в районе Кваджалейна (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

"Этот испытательный пуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов остается безопасным, надежным и эффективным в сдерживании угроз 21-го века и успокаивает наших союзников", - говорится в сообщении.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III состоит на вооружении армии США с 1970 года. Ее масса - около 36 тонн, максимальная дальность полета - более 9500 километров, а скорость - более 24 тысяч километров в час. Это единственная МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, способными нести до трех ядерных боеголовок каждая, говорится на сайте Военно-воздушных сил США.