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Имя Берты Пипини увековечат в названии улицы в центре Риги

Фото статьи
Фото: Zane Bitere / LETA

В среду, 21 мая, Рижская дума поддержала переименование участка улицы от улицы Экспорта до Цитаделес в улицу Бертас Пипиняс, сообщает агентство LETA.

Улица Пипиняс пересекается с улицей Экспорта напротив въезда в терминал Рижского пассажирского порта.

Данное предложение ранее поддержали комиссия по топонимам и названиям городских объектов Риги и комитет городского развития Рижской думы.

Берта Пипиня - бывшая латвийская журналистка, писательница и политик.

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