Имя Берты Пипини увековечат в названии улицы в центре Риги

В среду, 21 мая, Рижская дума поддержала переименование участка улицы от улицы Экспорта до Цитаделес в улицу Бертас Пипиняс, сообщает агентство LETA.
Улица Пипиняс пересекается с улицей Экспорта напротив въезда в терминал Рижского пассажирского порта.
Данное предложение ранее поддержали комиссия по топонимам и названиям городских объектов Риги и комитет городского развития Рижской думы.
Берта Пипиня - бывшая латвийская журналистка, писательница и политик.
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