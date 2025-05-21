Как с Зеленским: Трамп встретил президента ЮАР в Овальном кабинете обвинениями в притеснениях белых

Накануне визита Рамафоса сообщил журналистам, что его встреча с президентом США будет сосредоточена на потенциальных торговых и инвестиционных сделках, а также направлена на «укрепление хороших отношений между нашими двумя странами».

Рамафосу ждет трудное испытание

Как отмечают обозреватели Би-би-си, президенту ЮАР не привыкать решать трудные задачи. В начале 1990х годов он представлял Африканский национальный конгресс (АНК) Нельсона Манделы на переговорах о прекращении правления белого меньшинства.

И это не единственный ответственный момент в его долгом послужном списке политика. Он известный переговорщик. Но встреча в Белом доме потребует от него максимальных усилий и всего его обаяния, говорят эксперты.

Сирил Рамафоса Фото: AFP

Сирил Рамафоса приехал в Вашингтон с амбициозной целью — наладить испорченные отношения с самым могущественным лидером мира, и это, вероятно, станет одним из самых сложных испытаний в его карьере.

«Торговые отношения — это самое важное, именно этот вопрос привел нас сюда. Мы хотим уехать из Соединенных Штатов с действительно хорошей торговой сделкой. Мы хотим укрепить отношения между нашими двумя странами», — заявил Рамафоса во вторник после прибытия в Вашингтон.

В преддверии его визита президент Трамп и его команда были необычно молчаливы, а пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт в понедельник отказалась предоставить какие-либо подробности или даже публично признать, что визит состоится.

Чем еще недоволен Трамп