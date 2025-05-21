Окончательное решение: шесть средних школ в Риге будут преобразованы в основные

Рижская дума сегодня, 21 мая, поддержала преобразование шести средних школ столицы в основные школы.
Рижская 15-я средняя школа будет преобразована в Рижскую 15-ю основную школу, Рижская 47-я средняя школа - в 47-ю основную, 86-я средняя школа - в 86-ю основную, 89-я средняя школа - в Рижскую основную школу "Гайльэзерс".
Рижская Анниньмуйжская средняя школа будет переименована в Рижскую Анниньмуйжскую новую основную школу, а Рижская Кенгарагская средняя школа - в Рижскую Кенгарагскую основную школу.
В этом году в этих школах заканчивают обучение последние ученики 12-х классов, а дети в 10-е и 11-е классы не приняты.
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