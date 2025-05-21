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Окончательное решение: шесть средних школ в Риге будут преобразованы в основные

Пустой класс. Иллюстративное фото.
Пустой класс. Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

Рижская дума сегодня, 21 мая, поддержала преобразование шести средних школ столицы в основные школы.

Рижская 15-я средняя школа будет преобразована в Рижскую 15-ю основную школу, Рижская 47-я средняя школа - в 47-ю основную, 86-я средняя школа - в 86-ю основную, 89-я средняя школа - в Рижскую основную школу "Гайльэзерс".

Рижская Анниньмуйжская средняя школа будет переименована в Рижскую Анниньмуйжскую новую основную школу, а Рижская Кенгарагская средняя школа - в Рижскую Кенгарагскую основную школу.

В этом году в этих школах заканчивают обучение последние ученики 12-х классов, а дети в 10-е и 11-е классы не приняты.

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