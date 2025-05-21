Главное за 21 мая Масштабные учения десантников, история погибшего латвийского добровольца и эксперты об ограблении в Старой Риге

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в редакцию Re:Baltica письмо с просьбой объяснить, почему в преддверии муниципальных выборов журналисты направили свое внимание именно на три города - Ригу, Даугавпилс и Резекне. Мне же хочется задать встречный вопрос KNAB: а почему вас это интересует? И не хочется ли вам направить на эти три города свое внимание?

На прошлой неделе жители Латгале отдали "денежным мулам" более 81 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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За рубежом:

Около 57 000 человек в Эстонии имеют "серый" паспорт и статус лица без гражданства. В Нарве таких особенно много. Фонд интеграции запустил инфочасы, чтобы помочь с самым необходимым для получения эстонского гражданства: бесплатным обучением эстонскому и законам. Инфочасы вызвали большой интерес среди горожан.

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Москва и Киев должны сами достичь решения об окончании войны, сообщает New York Times со ссылкой на источники, пишет UNN.

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Вызвавшая бурную дискуссию тема, как и при каких условиях из Эстонии могут выслать обладателя серого паспорта, заставила некоторых задаться еще одним вопросом: могут ли и за что человека лишить гражданства ЭР? В вопросе разбирался Rus.Postimees.