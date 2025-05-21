Главное за 21 мая Масштабные учения десантников, история погибшего латвийского добровольца и эксперты об ограблении в Старой Риге

Уходящий день был насыщен важными событиями - друг рассказал о латвийском добровольце Никите, погибшим в Украине, в Даугавпилсе союзники провели впечатляющую учебную воздушно-десантную операцию, а RUS TVNET поговорил с экспертом про дерзкое ограбление в центре Риги. Об этих и других новостях среды, 21 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Прошло более трех недель с вооруженного ограбления магазина эксклюзивных часов Baltic Watches в Старой Риге. Преступление можно назвать нетипичным, считают эксперты. Почему его так трудно раскрыть и не знаменует ли это новую тенденцию в деятельности преступного мира, оценивает криминалист и судебный психолог. Тем временем Гирт Стренцис, основатель Baltic Watches, говорит, что его главная задача - вернуть часы, ведь в них вложено 15 лет круглосуточной работы.
16 мая на аэродроме "Грива" в Даугавпилсе прошла учебная воздушно-десантная операция армии Испании, в которой участвовала парашютная бригада Almogávares VI de Paracaidistas (BRIPAC). В рамках операции было десантировано 500 парашютистов, что подтвердило способность союзников оперативно разворачивать силы, осуществлять скоординированные маневры и эффективно взаимодействовать в многонациональной среде.
В Украине погиб третий доброволец из Латвии - Никита, известный под позывным Latvietis ("Латыш"). Он был самым опытным солдатом из латвийских добровольцев, воевавшим на фронте с 2017 года. Его самой прочной связью с Латвией в последние годы оставался надежный друг Карлис, который согласился на более подробный разговор, чтобы почтить память Никиты.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) направило в редакцию Re:Baltica письмо с просьбой объяснить, почему в преддверии муниципальных выборов журналисты направили свое внимание именно на три города - Ригу, Даугавпилс и Резекне. Мне же хочется задать встречный вопрос KNAB: а почему вас это интересует? И не хочется ли вам направить на эти три города свое внимание?
На прошлой неделе жители Латгале отдали "денежным мулам" более 81 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За рубежом:
Около 57 000 человек в Эстонии имеют "серый" паспорт и статус лица без гражданства. В Нарве таких особенно много. Фонд интеграции запустил инфочасы, чтобы помочь с самым необходимым для получения эстонского гражданства: бесплатным обучением эстонскому и законам. Инфочасы вызвали большой интерес среди горожан.
Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Москва и Киев должны сами достичь решения об окончании войны, сообщает New York Times со ссылкой на источники, пишет UNN.
Вызвавшая бурную дискуссию тема, как и при каких условиях из Эстонии могут выслать обладателя серого паспорта, заставила некоторых задаться еще одним вопросом: могут ли и за что человека лишить гражданства ЭР? В вопросе разбирался Rus.Postimees.
Телефонный разговор президентов США и РФ в Украине называют "имитацией переговоров". Эксперты отмечают, что Путин удачно манипулирует Трампом и затягивает время, которое использует для наступления на Украину.
В столице Испании застрелили украинского политика Андрея Портнова, которого считали одним из близких соратников бывшего президента Виктора Януковича, сообщают многочисленные средства массовой информации.
Интересное чтиво:
Крепнущая дружба между королем Карлом III и Дэвидом Бекхэмом вышла на новый уровень после того, как выяснилось, что монарх сам отправил бывшей звезде футбола подарок на 50-летие.
"Когда ты занимаешься творчеством, ты забываешь где и в какой стране, на каком языке работаешь", - сказала живущая в Латвии с весны 2022 года популярная актриса Чулпан Хаматова в интервью YouTube-каналу "Георгий За Кадром".
В то время как жители самых отдаленных уголков крупнейшего Южнокурземского края с 26 волостями и 5 городами жалуются, что развитие остановилось четыре года назад, "все хорошее" достается Гробине - новому административному центру края, где средняя зарплата выше, чем в Лиепае и в крае в целом, цены на недвижимость также превышают лиепайские, а число жителей растет, а не уменьшается.
Испанские власти обратились к администрации сервиса Airbnb с требованием удалить объявления о сдаче почти 66 тысяч единиц жилья по всей стране - комнат, квартир и домов - на том основании, что условия проживания там не соответствуют правилам размещения туристов.
Во вторник, 20 мая, сборная Дании по хоккею на домашней арене в Хернинге в решающем матче чемпионата мира за выход в четвертьфинал одержала победу над Германией в серии послематчевых буллитов.
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