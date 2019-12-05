Большинство Сейма может поддержать роспуск Рижской думы

Решение Сейма по этому вопросу ожидается примерно за неделю до Рождества.

Политики в неофициальных беседах подчеркивают, что решение о роспуске думы будет не политическим, а юридическим, и не исключается возможность его обжалования в Конституционном суде.

Согласно закону о самоуправлениях, дума распускается решением, проект которого подает в Сейм правительство.

Сейм по предложению правительства назначает временную администрацию и устанавливает дату новых выборов. Если до очередных выборов в самоуправления осталось меньше 15 месяцев, выборы не проводятся. Очередные выборы в самоуправления состоятся в первую субботу июня 2021 года.

Временная администрация выполняет предусмотренные законом функции думы.

Неофициально датой внеочередных выборов Рижской думы был назван конец февраля.