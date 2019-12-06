Губы дьявола: пугающий бьюти-тренд из Instagram
Совсем недавно люди в Сети осуждали девушек, которые словно под копирку уменьшали носы, увеличивали грудь, оттачивали скулы. Однако сейчас бьюти-сфере появилась новая "оригинальная" тенденция.
В России в моду входят так называемые "губы дьявола", которые некоторые ещё называют и "губы-осьминоги". Суть в том, что губам придают несколько "лишних" углов.
Не все пользователи Сети в восторге от новинки. Конечно, есть те, кто всецело поддерживают новый тренд, заверяя, что за ним будущее, но пока таких людей немного. Многие пользователи, всячески критикуют и осуждают женщин, которые сделали себе такие губы.
Как пишет "Московский комсомолец", согласно публикациям в Сети, автором нового тренда считается россиянин Емельян Брауде.
Мужчина является скандально известным косметологом, которого обвиняли в неудачных пластических операциях и отсутствии медицинского образования.
Стоит отметить, что не все спешат к косметологу. Некоторые просто красят губы, придавая им соответствующую форму, а кто-то откровенно использует фотошоп.
А как Вам эта бьюти-новинка?
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Я за модные тенденции,привыкли уже все к подстреленным брюкам,голым лодыжкам🦶 Кстати,как мне нравятся разноцветные носки,которыми прикрывают голое ножки молодежь. Хоть шерстяные,лиж бы не до пневмонии,как у нас в школе🤯 Я за инъекции красоты,с которыми мы молодеем на глазах,увеличение 💋,не уточки🦆. сейчас мода на более плоские естественные губы.🙏🥳 Я за губами только к проверенному мастеру @s_barychka. Но это что? Это не тренды,это шизенды! Как вам этот тренд? За нормальными губами только к нашим мастерам🙏 89044407281 #губыростов #губыдьявола #студиякрасоты #мастерпм #студия _bs
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Давайте обсудим нашумевшие губы-дьявола или как их ещё называют губы-осьминоги. 😈😈😈(работы предоставлены не мои) Этот тренд нереально набирает обороты 😍 хайп вокруг : Инстаграмм,СМИ, телевидение 🧨🧨🧨 А вам нравятся/хотели ли бы вы такие губы? 😏👇 #губыосьминоги #губыдьявола #губыосьминогисимферополь #хайп #брауде #губысимферополь #татуажгубсимферополь #губыкрым #татуажгубкрым #пмгубысимферополь #пмгубкрым #перманентныймакияжсимферополь #перманентныймакияжкрым #перманентныймакияжгубкрым #перманентныймакияжгубсимферополь #татуажкрым #татуажсимферополь #бровисимферополь #татуажсимферополь #бровикрым #татуажкрым #пмбровисимферополь #бровипмсимферополь #пмбровикрым #бровипмкрым #перманентсимферополь #перманенткрым #перманентныймакияжкрым #пмкрым #пмсимферополь #татуажбровейкрым #татуажбровейсимферополь
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Доброе утро мои дорогие девочки🔥 Обожаю Брауде @emelianbraude !!! За его мозг ! Это талант , от рождения таким быть смышленым 🤪🔥Обожаю когда умеют постоянно генерировать идеи 💡 Ещё год назад я узнала о нем ! И так познакомилась со своей будущей косметологиней @verbych_cosmetologist , она буквально меня спасла ! От прошлого горекосметолога, из-за которой у меня мигрировалал филлер🤬 Тогда я помню все только и хаяли технику #губытп 😂 А сейчас что? Все ее хотят ! Даже самые известные косметологи , которые изначально сказали , что это бред , теперь коль по техникам Брауде! Они заполонили мир !🌍 И теперь через год , новый тренд ! #губыдьявола #губыосьминоги , называйте как хотите !!! Но это гениально! @emelianbraude_ вы Бог маркетинга ! Не знаю лайкнете или нет 🤩 Умные поймут для чего эти #губыдьявола😈 🔥🔥🔥 #волнистыегубы #техникибрауде
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Новый тренд "губы дьявола" покоряет Сеть Самые преданные модницы придумали, как придать своим губам необычный вид: они изменяют их форму, делая «волнистыми» и «угловатыми». ГубыДьявола" и "ГубыОсьминоги" – по этим хештегам девушки публикуют свои оригинальные губы в социальных сетях. Как вам??? #губыдьявола#тренд#инъекциикрасоты #перманент#перманентныймакияж #перманентростов #татуажбровей #татуажгуб #татуаж#татуажростовнадону #рнд#ростовнадону