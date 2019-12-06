Губы дьявола: пугающий бьюти-тренд из Instagram

В России в моду входят так называемые "губы дьявола", которые некоторые ещё называют и "губы-осьминоги". Суть в том, что губам придают несколько "лишних" углов.

Не все пользователи Сети в восторге от новинки. Конечно, есть те, кто всецело поддерживают новый тренд, заверяя, что за ним будущее, но пока таких людей немного. Многие пользователи, всячески критикуют и осуждают женщин, которые сделали себе такие губы.

Как пишет "Московский комсомолец", согласно публикациям в Сети, автором нового тренда считается россиянин Емельян Брауде.

ФОТО: https://www.instagram.com/emelianbraude_/

Мужчина является скандально известным косметологом, которого обвиняли в неудачных пластических операциях и отсутствии медицинского образования.

Стоит отметить, что не все спешат к косметологу. Некоторые просто красят губы, придавая им соответствующую форму, а кто-то откровенно использует фотошоп.