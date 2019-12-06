Эксперимент с фейковым магазином: на "крючок" попались тысячи латвийцев

Она отметила, что из общего числа посетителей 10% собирались сделать покупку, таким образом подвергая себя риску мошенничества.

Поле рассказала, что в целях эксперимента был создан фейковый интернет-магазин superatlaides.lv, в разработке которого были осознанно допущены неточности и распространены признаки мошенничества. Например, на все товары действовала скидка в 50-70%, не были указаны корректные реквизиты предприятия, не были опубликованы политика конфиденциальности, оговорка обязательств и правила пользования.

После помещения товара в корзину и нажатия кнопки "Купить" посетителям показывалось информативное окно с объявлением, что этот интернет-магазин поддельный. Также перед покупателями появлялся призыв более критично подумать над своими привычками делать покупки в интернете.

Как пояснила Поле, в результате проведенного в рамках кампании опроса был сделан вывод, что 15% клиентов интернет-магазинов сталкивались с ситуацией, когда за товар были заплачены деньги, но покупатель его так и не получил.

"Очень часто цена является определяющим фактором, из-за которого клиент выбирает рисковать и сделать покупку, однако призываю не попадаться на этот крючок и быть внимательными, оценивать невероятно большое предложение по скидкам", - указала Поле.

Руководитель продаж интернет-магазина Xnet Гатис Шкюдитис подчеркнул, что результаты опроса свидетельствуют о том, что 16% покупателей всегда читают дистанционный договор и соглашаются на условия, а 14% уделяют внимание знаку доверия Trust Mark.

"Один из способов проверки истинных целей магазина - отзыввы других покупателей. В свою очередь узнать, как долго работает магазин, можно на сайте archive.org - чем новее магазин, тем дешевле товары он предлагает. Все больше нужно остерегаться мошенничества, потому что нечестные предприниматели заметили жадность людей на скидки, которая сильнее осторожности", - заявил Шкюдитис.