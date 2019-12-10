Вооруженные силы эвакуировали человека с парома Romantika

В 2:28 во вторник, 10 декабря, Поисково-спасательный координационный центр береговой охраны Морских сил (MRCC Rīga) получил от эстонского поисково-спасательного центра информацию о том, что человеку на пароме Romantika внезапно стало плохо.
MRCC Rīga незамедлительно связался со Службой неотложной медицинской помощи, чтобы привлечь медицинский персонал службы, который отправится на место событий.
Вертолет воздушных сил Ми-17 взял на борт бригаду специалистов NMPD на посадочной площадке Рижской восточной клинической университетской больницы. Пострадавшего и медперсонал доставили в Рижскую восточную клиническую университетскую больницу.
Паром Romantika направлялся из Стокгольма в Ригу.