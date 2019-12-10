Женщина этого знака Зодиака - как наркотик: зависимость на всю жизнь

И даже если ваши пути разойдутся, любовь Рыб все равно останется в вашем сердце. Она - словно тепло солнечных лучей на коже, словно капля дождя на ресницах и словно мягкость первого снега, укутывающего землю.

Женщина-Рыбы постоянно смущает и пугает своих партнеров, будучи одновременно и милой, и жестокой. Несмотря на опьяняющий характер ее любви, чувства этой дамы могут быть чрезмерно сильными.

Представительницу данного знака зодиакального круга невероятно трудно любить, но не любить ее вообще невозможно.

Эмоции этой женщины можно легко прочитать в ее глазах. Она способна показать партнеру всю глубину своих чувств одним лишь взглядом, и он тут же потеряется в нем, увидев в этих глазах ее непостижимую душу.

Рыбы - словно старые души, которые давно ходят по Земле. Представители этого знака хранят в сердце знания тысяч звезд и чувствуют своих любимых на совершенно новом уровне.

Женщина-Рыбы понимает все без лишних объяснений, принимает безусловно и по сравнению с ее любовью любая другая любовь просто меркнет.

Если она любит, то это по-настоящему. Она полностью открывает партнеру сердце.