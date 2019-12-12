СЗК не собирается отмежеваться от Лембергса

По его словам, никаких новых фактов о нарушениях со стороны Лембергса нет, и все произошло только потому, что американская сторона получила недостоверную информацию и была введена в заблуждение.

Краузе называет это "судом Линча", так как несправедливо обвиненный человек лишен возможности защитить себя. Лембергс, уйдя из правления Вентспилсского порта, сделал все, чтобы порт не связывали с ним, и в данный момент нет оснований оставлять порт в санкционном списке. Поэтому непонятно, почему правительство решило перенять порты под контроль государства.

По мнению Краузе, глупо было бы менять модель управления портами, которая успешно работала несколько лет. Кроме того, портами уже сейчас управляет государство пополам с самоуправлениями.

"Думаю, все это делается в интересах Новой консервативной партии, то есть максимально быстро реализуется входящее в ее предвыборную программу обещание перенять порты под контроль государства", - сказал Краузе.