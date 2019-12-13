Всю жизнь её называли некрасивой. Сванти Паулина - модель, которая обладает особой внешностью

Эта девушка является обладательницей особой внешности: её лицо буквально усыпано веснушками. Возможно, кто-то считает это недостатком, однако сотни тысяч её подписчиков явно не согласятся с этим.

В детстве девочке, родом из Германии, из-за своей уникальной особенности пришлось пройти через оскорбления и унижения, пишет life.ru.

Сванти говорили, что у неё грязное лицо и в один момент она даже сама поверила в это.

Какое-то время Сванти Паулина скрывала свою отличительную черту под слоем тонального крема, все фотографии обрабатывала в фотошопа - только тогда они могли быть опубликованы.

Спустя время её глаза, чувственные губы и шикарная фигура не остались без внимания - Паулина начала сотрудничество с модельными агентствами и нашла публику, которая смогла по достоинству оценить её внешность, пишет Wikifamouspeople.

Однако стать высокооплачиваемой моделью Паулина смогла не сразу. "Слишком много веснушек", "Слишком много губ", "Слишком высокие скулы", "Слишком широко поставлены глаза" - это только часть и самые "мягкие" слова, которые она слышала в свою сторону, пишет zen.yandex.

На момент написания статьи у неё более 597 тысяч подписчиков в Instagram и это число растет с каждым днём.

В настоящее время 23-летняя красавица проживает в Лос-Анджелесе, ведёт свой аккаунт в Instagram, призывая подписчиков не скрывать свои веснушки и не стесняться своей внешности.