Скандал в фэшн-индустрии Латвии: известная модель против Amoralle
Модель Мара Слея объявила о том, что прерывает свое многолетнее сотрудничество с брендом Amoralle.
Без объяснения подробностей модель сообщила об этом в социальной сети Instagram.
"Спасибо терпеливым швеям, человечным сотрудникам бухгалтерии и всем творческим людям, которые ранее работали в этой компании. Удачи вам!"
- написала Мара Слея под фото с модного показа Amoralle.
Свой пост модель сопроводила хэштегами на английском языке "закулисная жизнь", "латвийская мода", а также вопросительной формой слова "прозрачный?".
Подписчики Мары, а также поклонники бренда принялись активно обсуждать, что же могло стать причиной такого решения модели.
Pārtraucu ilggadējo sadarbību ar zīmolu @amoralle . Paldies pacietīgajām šuvējām, cilvēcīgajam grāmatvedības departamentam un visiem radošajiem cilvēkiem,kas agrāk strādāja šaja uzņēmumā. Lai jums veicas! #backstagelife #latvianfashion #transparent? P.S. Ja arī turpmāk redzat mani kādā no #amoralle izmantotajiem medijiem, tad zinat, ka tas ir iemūžināts ne vēlāk kā 01.11.2019.
В соцсети Twitter появилась запись, сделанная Марой в одной из закрытых групп в Facebook, где она обращается ко всем моделям, участвовавшим в дефиле Amoralle в рамках Рижской недели моды, и призывает их сообщить своим агентствам о съемке, которая не была с ними согласована.
"Нас всех использовали", - написала Мара.
"По договоренности с Amoralle был только модный показ. Любая полнометражная киносъемка осуществляется за дополнительную плату. Все вместе мы можем решить это в свою пользу",
- сообщила модель, дав повод предположить, что за съемку манекенщицам не заплатили.
"...Мы имеем право просить деньги за свою работу", - резюмировала Слея.
ieprieks bijis kas shads pic.twitter.com/eeTySr7AH2— 🎮 Aguccifox_Official ♠️ (@agnijagrigule) December 10, 2019
TVNET связался с Марой, и она объяснила, что приняла решение прервать сотрудничество с Amoralle, а не совсем его прекратить.
Без подробных комментариев и упоминаний конкретных имен модель дала понять, что сама компания претерпела изменения и что люди, с которыми она ранее сотрудничала, там больше не работают Именно поэтому она опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила тех, кто работал в Amoralle раньше.
Слея также отметила, что по отношению к ней компания выполнила все свои финансовые обязательства, но есть модели, которые все еще пытаются получить заработанное.
Галерея: Показ Amoralle на Рижской неделе моды
Представители бренда через какое-то время тоже прокомментировала эту ситуацию для TVNET.
"Спасибо, что подняли эту тему и предоставили возможность дать комментарии, поскольку мы долго и терпеливо наблюдали за тем, как злонамеренно очерняется имя Amoralle. Вклад бренда в индустрию моды Латвии и всего мира на протяжении 12 лет формировался благодаря сильной команде. Работа моделей всегда была важна для нас.
Мы ценим то, что сделала Мара Слея, как и каждая модель. Мы всегда придерживались принципов честного и уважительного сотрудничества.
Размер вознаграждения манекенщиц определяется агентством или моделью лично и утверждается перед началом работы. Если в рабочее время проводится дополнительная съемка, она оплачивается отдельно.
Так же и в данном случае - со всеим моделями мы расчитались и за показ, и за мероприятие в Опере, и за дополнительные съемки. Любое наше сотрудничество осуществляется в рамках добровольного соглашения. Вознаграждение определяется ситуацией на рынке и профессионализмом. Мы всегда платили за работу в полном объеме.
Модели всегда добровольно соглашаются на участие в показах и других мероприятиях. Поэтому такая реакция и ложное изложение ситуации для нас неприемлемы.
Amoralle искренне верит, что женственность вдохновляет мир и что для клеветы в нем не должно быть места. В настоящее время руководство подробно изучает ситуацию, и принято решение начать судебное разбирательство".