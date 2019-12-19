"Я никогда не вернусь!": история Инессы, сбежавшей от депрессии в Латвии туда, где еще дождливее
Очередной героиней нашего проекта о русскоязычных девушках из Латвии, нашедших свое счастье с любимыми из зарубежья и разлетевшихся по миру, стала Инесса Вояджер, которая переехала в еще более неприветливую в плане погоды страну и совершенно об этом не жалеет. Там люди другие...
Напомним, звонок по Скайпу, вопросы-ответы, полный экспромт... Изначально мы просили лишь об одном - не судить строго!
Это эксперимент, который ценен, на наш взляд, своей правдивостью, неподдельными эмоциями и отсутствием каких-либо купюр.
Но не учли другой момент - человеческий фактор. С первой героиней нам просто невероятно повезло - Дарья прекрасно чувствовала себя перед камерой и нисколько не смущалась. Видеоинтервью с Марией тоже прошло довольно удачно, а вот с Инессой возникли проблемы.
Дело в том, что во время предварительного разговора по телефону она была абсолютно раскованна и очень разговорчива. Но как только мы связались по Скайпу и девушка поняла, что сейчас ее будут снимать, - ее словно подменили: она стала заметно нервничать, выдерживать долгие паузы, пытаясь правильно сформулировать мысли, и явно ощущала дискомфорт.
Как призналась сама Инесса в ходе нашей беседы, ей уже тяжело думать по-русски.
А потому мы решили не публиковать видео нашего разговора, а передать его в текстовом варианте. Поверьте, от этого рассказ девушки не станет менее искренним.
По словам Инессы, в Глазго, где она сейчас живет, еще больше дождя, чем в Латвии. Даже нет смены сезонов - все время одинаковая погода. Но это, как она считает, даже хорошо, потому что летом не жарко, а зимой не холодно.
А вот наш откровенный разговор с героиней, за который мы ей, безусловно, очень благодарны!
- Молодого человека зовут Нил, и в данный момент он студент и делает докторскую работу по Византийскому периоду в Университете Глазго. А познакомились мы с ним в Риге, когда он приезжал на день рождения к моей подруге, которая когда-то училась в Шотландии и там с ним познакомилась.
- А как именно произошла эта встреча?
- День рождения отмечали в баре в Старой Риге. Я пришла, и там уже было очень много людей. И тут я его заметила и подумала: "Интересно, откуда у Санты такой интересный друг - длинноволосый, и почему он говорит по-русски и по-английски? Я вообще не понимаю, что происходит".
Потом уже, когда разговорились за столом, оказалось, что он прилетел из Шотландии. Мы пообщались, и эта беседа была очень приятной.
После поехали к подруге домой - она живет в Сигуле, рядом с Адажи, там у ее родителей частный дом. Помню, что утром мы все вместе готовили завтрак, смотрели фильмы, и вечером я уехала домой.
- А как дальше развивались ваши отношения?
- Дальше мы стали друзьями в социальных сетях, начали переписываться, и где-то, может, через три недели выяснилось, что он должен ехать в Россию на три месяца, чтобы изучать там русский.
И он сказал: "О, я могу, в принципе, заехать в Ригу, если ты не против встретиться".
Я ответила: "Да, давай встретимся". Он прилетел, мы встретились, и в этот момент уже все закрутилось более романтично.
- Как давно ты живешь в Шотландии? И трудно ли было тебе решиться на переезд?
- Живу я здесь уже два года. На самом деле переезжать куда-нибудь из Латвии я планировала давно. И сейчас очень рада, что этим местом стала Шотландия. Единственное, что меня когда-либо держало в Латвии, это была моя музыкальная группа. Но все как-то очень медленно тянулось, и все время было такое чувство - ну когда уже что-нибудь произойдет?
Все, что тебе хочется, - просто взять и что-то сделать, может быть, импульсивно. И я просто решила: все, или я уеду сейчас, или никогда!
- Насколько я понимаю, ты творческий человек. Какое у тебя образование? Чем ты увлекаешься, кроме музыки?
- Я окончила художественную школу имени Яниса Розенталя по специальности "веб-дизайн". В принципе, то, что мы делали в школе, было довольно обширно - было очень много станкового искусства, а также мы работали дигитально. Поэтому я выбрала более дигитальный путь.
- По этому пути и в Шотландии продолжаешь двигаться?
- Да, после подготовительного курса поступила в университет в том же направлении.
- А чем занимается Нил?
- Он работает в университете. Так как он делает докторскую, во-первых, он получает стипендию. Во-вторых, периодически читает лекции студентам 1-го и 2-го курсов.
- Расскажи, пожалуйста, как тебе страна? Чувствуешь ли ты разницу в менталитете, если сравнивать Латвию и Шотландию?
- Да, люди здесь, как мне кажется, более открытые ко всему. Может быть, более образованные. В Латвии все какие-то мрачные, иногда, я бы даже сказала, грубые. К примеру, в танспорте. Здесь же возле автобуса выстраивается очередь, потому что все пытаются друг дрга пропустить вперед.
Люди просто могут с тобой поздороваться на улице. Если вы идете друг другу навстречу, и никого рядом нет - это просто не вежливо не поздороваться.
Также им абсолютно не важно, откуда ты приехал и как ты говоришь по-английски. Если ты пытаешься общаться на английском, они будут всячески тебя поддерживать и коммуницировать с тобой. В Глазго, к сожалению, ужасный акцент. Я когда сюда приехала, даже не поняла: это что, английский?
- С Нилом вы общаетесь исключительно на английском языке?
- Да, в основном. Иногда он, правда, пытается говорить какие-то простые вещи на русском.
- Ты уже освоилась в Шотландии? У тебя появились друзья?
- Да. В принципе, друзья у меня появились сразу, как только я устроилась на свою первую работу. Это не была самая лучшая работа, и там все были эмигранты.
Когда ты работаешь в ужасных условиях, когда босс просто вытирает об тебя ноги, появляется что-то такое, что объединяет.
Мы начали встречаться и общаться вне работы. В итоге получилось, что самых хороших друзей я встретила именно там.
- А с Латвией связь поддерживаешь?
- Да, я общаюсь с мамой и со своей лучшей подругой.
- Твой молодой человек не делал еще тебе предложение?
- Нет.
- А ты этого ждешь?
- Думаю, что на данный момент - нет.
- Тогда расскажи, как ты видишь свое будущее...
- Надеюсь, что у меня в итоге будет хорошая работа после всех этих учебных мучений. Не знаю, может быть, уютный дом... На самом деле я о будущем особенно не думаю.
- Инесса, а ты знакома с семьей Нила?
- Да, конечно.
- Как они к тебе отнеслись?
- Они приняли меня очень тепло, как мне кажется. Да, хорошие люди. Семья большая - мать, отец, брат, сестра, у сестры муж есть. Так получилось, к сожалению, что были похороны бабушки не так давно, так что там мне пришлось пересечься с еще большим числом родственников.
- Шотландская еда отличается от латвийской?
- На мой взгляд, у нее нет такого вкуса, как у латвийской, - она здесь какая-то более водянистая, что ли.
И если это какие-то пирожные, то они обязательно будут все перепичканы сахаром. Так что я скучаю по латвийским тортикам.
- А ты готовишь сама? И что любит твой молодой человек?
- Готовлю, конечно. А Нил, мне кажется, не такой уж и привереда в еде. Я вообще вегетарианка, а он мясоед, но ему приходится есть мою вегетарианскую стряпню, потому что из нас двоих готовлю только я.
- Как вы проводите свое свободное время?
- В основном ходим в кинотатр, куда-то ездим. Летом были в Италии. Помню, когда моя мама приезжала, мы вместе ездили на остров Арран и даже забрались там на вершину горы.
- Что ты больше всего ценишь в своем молодом человеке? Чем он тебя привлек изначально, и изменились ли как-то со временем ваши отношения?
- Он очень добрый и на самом деле невероятно умный человек. Кажется, что он знает ответ на любой вопрос. Отношения уже, может быть, не такие яркие, как были изначально.
Много всякой бытовухи, уже нет этого цветочно-конфетного периода, но все равно мы очень хорошо уживаемся вместе,
и мне кажется, что наши характеры очень хорошо сходятся - он такой очень спокойный, а я вся очень энергичная.
- Ты комфортно себя с ним чувствуешь?
- Да, очень комфортно! Если бы было не комфортно, убежала бы уже, наверное, за три океана.
- Ты хочешь прожить с этим человеком всю жизнь?
- Думаю, что да.
- А в Латвию вернуться?
- Нет! Просто никогда больше!!! (Смеется.)
- А почему?
- Не знаю. Просто как-то не чувствую, что это моя страна.
Я прожила там всю жизнь за исключением последних двух лет, и всегда ощущала себя чужаком в своей родной стране.
Наверное, по большей части это из-за какого-то национализма...
- Сейчас ты себя по-другому ощущаешь?
- Да. Как я уже сказала, здесь всем все равно, откуда ты. Конечно, национализм есть везде, но здесь люди, как мне кажется, все-таки уважают и твою культуру, и откуда ты, и тебя самого.