"Я никогда не вернусь!": история Инессы, сбежавшей от депрессии в Латвии туда, где еще дождливее

Мы начали встречаться и общаться вне работы. В итоге получилось, что самых хороших друзей я встретила именно там.

- А с Латвией связь поддерживаешь?

- Да, я общаюсь с мамой и со своей лучшей подругой.

- Твой молодой человек не делал еще тебе предложение?

- Нет.

- А ты этого ждешь?

- Думаю, что на данный момент - нет.

- Тогда расскажи, как ты видишь свое будущее...

- Надеюсь, что у меня в итоге будет хорошая работа после всех этих учебных мучений. Не знаю, может быть, уютный дом... На самом деле я о будущем особенно не думаю.

ФОТО: из личного архива Инессы Вояджер

- Инесса, а ты знакома с семьей Нила?

- Да, конечно.

- Как они к тебе отнеслись?

- Они приняли меня очень тепло, как мне кажется. Да, хорошие люди. Семья большая - мать, отец, брат, сестра, у сестры муж есть. Так получилось, к сожалению, что были похороны бабушки не так давно, так что там мне пришлось пересечься с еще большим числом родственников.

- Шотландская еда отличается от латвийской?

- На мой взгляд, у нее нет такого вкуса, как у латвийской, - она здесь какая-то более водянистая, что ли.

И если это какие-то пирожные, то они обязательно будут все перепичканы сахаром. Так что я скучаю по латвийским тортикам.

- А ты готовишь сама? И что любит твой молодой человек?

- Готовлю, конечно. А Нил, мне кажется, не такой уж и привереда в еде. Я вообще вегетарианка, а он мясоед, но ему приходится есть мою вегетарианскую стряпню, потому что из нас двоих готовлю только я.

- Как вы проводите свое свободное время?

- В основном ходим в кинотатр, куда-то ездим. Летом были в Италии. Помню, когда моя мама приезжала, мы вместе ездили на остров Арран и даже забрались там на вершину горы.

- Что ты больше всего ценишь в своем молодом человеке? Чем он тебя привлек изначально, и изменились ли как-то со временем ваши отношения?

- Он очень добрый и на самом деле невероятно умный человек. Кажется, что он знает ответ на любой вопрос. Отношения уже, может быть, не такие яркие, как были изначально.

Много всякой бытовухи, уже нет этого цветочно-конфетного периода, но все равно мы очень хорошо уживаемся вместе,

и мне кажется, что наши характеры очень хорошо сходятся - он такой очень спокойный, а я вся очень энергичная.

- Ты комфортно себя с ним чувствуешь?

- Да, очень комфортно! Если бы было не комфортно, убежала бы уже, наверное, за три океана.

- Ты хочешь прожить с этим человеком всю жизнь?

- Думаю, что да.

- А в Латвию вернуться?

- Нет! Просто никогда больше!!! (Смеется.)

- А почему?

- Не знаю. Просто как-то не чувствую, что это моя страна.

Я прожила там всю жизнь за исключением последних двух лет, и всегда ощущала себя чужаком в своей родной стране.

Наверное, по большей части это из-за какого-то национализма...

- Сейчас ты себя по-другому ощущаешь?