Чт, 19.12.2019
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"Я никогда не вернусь!": история Инессы, сбежавшей от депрессии в Латвии туда, где еще дождливее
Обычные люди. Необычные судьбы

ФОТО: из личного архива Инессы Вояджер

Очередной героиней нашего проекта о русскоязычных девушках из Латвии, нашедших свое счастье с любимыми из зарубежья и разлетевшихся по миру, стала Инесса Вояджер, которая переехала в еще более неприветливую в плане погоды страну и совершенно об этом не жалеет. Там люди другие...

Напомним, звонок по Скайпу, вопросы-ответы, полный экспромт... Изначально мы просили лишь об одном - не судить строго!

Это эксперимент, который ценен, на наш взляд, своей правдивостью, неподдельными эмоциями и отсутствием каких-либо купюр.

Но не учли другой момент - человеческий фактор. С первой героиней нам просто невероятно повезло - Дарья прекрасно чувствовала себя перед камерой и нисколько не смущалась. Видеоинтервью с Марией тоже прошло довольно удачно, а вот с Инессой возникли проблемы.

ФОТО: из личного архива Инессы Вояджер

Дело в том, что во время предварительного разговора по телефону она была абсолютно раскованна и очень разговорчива. Но как только мы связались по Скайпу и девушка поняла, что сейчас ее будут снимать, - ее словно подменили: она стала заметно нервничать, выдерживать долгие паузы, пытаясь правильно сформулировать мысли, и явно ощущала дискомфорт.

Как призналась сама Инесса в ходе нашей беседы, ей уже тяжело думать по-русски.

А потому мы решили не публиковать видео нашего разговора, а передать его в текстовом варианте. Поверьте, от этого рассказ девушки не станет менее искренним.

По словам Инессы, в Глазго, где она сейчас живет, еще больше дождя, чем в Латвии. Даже нет смены сезонов - все время одинаковая погода. Но это, как она считает, даже хорошо, потому что летом не жарко, а зимой не холодно.

А вот наш откровенный разговор с героиней, за который мы ей, безусловно, очень благодарны!

- Молодого человека зовут Нил, и в данный момент он студент и делает докторскую работу по Византийскому периоду в Университете Глазго. А познакомились мы с ним в Риге, когда он приезжал на день рождения к моей подруге, которая когда-то училась в Шотландии и там с ним познакомилась.

- А как именно произошла эта встреча?

- День рождения отмечали в баре в Старой Риге. Я пришла, и там уже было очень много людей. И тут я его заметила и подумала: "Интересно, откуда у Санты такой интересный друг - длинноволосый, и почему он говорит по-русски и по-английски? Я вообще не понимаю, что происходит".

Потом уже, когда разговорились за столом, оказалось, что он прилетел из Шотландии. Мы пообщались, и эта беседа была очень приятной.

После поехали к подруге домой - она живет в Сигуле, рядом с Адажи, там у ее родителей частный дом. Помню, что утром мы все вместе готовили завтрак, смотрели фильмы, и вечером я уехала домой.

Инесса с Нилом и подругой Сантой в Глазго (2018 год)

ФОТО: из личного архива Инессы Вояджер

- А как дальше развивались ваши отношения?

- Дальше мы стали друзьями в социальных сетях, начали переписываться, и где-то, может, через три недели выяснилось, что он должен ехать в Россию на три месяца, чтобы изучать там русский.

И он сказал: "О, я могу, в принципе, заехать в Ригу, если ты не против встретиться".

Я ответила: "Да, давай встретимся". Он прилетел, мы встретились, и в этот момент уже все закрутилось более романтично. 

- Как давно ты живешь в Шотландии? И трудно ли было тебе решиться на переезд?

- Живу я здесь уже два года. На самом деле переезжать куда-нибудь из Латвии я планировала давно. И сейчас очень рада, что этим местом стала Шотландия. Единственное, что меня когда-либо держало в Латвии, это была моя музыкальная группа. Но все как-то очень медленно тянулось, и все время было такое чувство - ну когда уже что-нибудь произойдет?

Все, что тебе хочется, - просто взять и что-то сделать, может быть, импульсивно. И я просто решила: все, или я уеду сейчас, или никогда!

- Насколько я понимаю, ты творческий человек. Какое у тебя образование? Чем ты увлекаешься, кроме музыки?

- Я окончила художественную  школу имени Яниса Розенталя по специальности "веб-дизайн". В принципе, то, что мы делали в школе, было довольно обширно - было очень много станкового искусства, а также мы работали дигитально. Поэтому я выбрала более дигитальный путь.

- По этому пути и в Шотландии продолжаешь двигаться?

- Да, после подготовительного курса поступила в университет в том же направлении.

ФОТО: из личного архива Инессы Вояджер

- А чем занимается Нил?

- Он работает в университете. Так как он делает докторскую, во-первых, он получает стипендию. Во-вторых, периодически читает лекции студентам 1-го и 2-го курсов.

- Расскажи, пожалуйста, как тебе страна? Чувствуешь ли ты разницу в менталитете, если сравнивать Латвию и Шотландию?

- Да, люди здесь, как мне кажется, более открытые ко всему. Может быть, более образованные. В Латвии все какие-то мрачные, иногда, я бы даже сказала, грубые. К примеру, в танспорте. Здесь же возле автобуса выстраивается очередь, потому что все пытаются друг дрга пропустить вперед.

Люди просто могут с тобой поздороваться на улице. Если вы идете друг другу навстречу, и никого рядом нет - это просто не вежливо не поздороваться.

Также им абсолютно не важно, откуда ты приехал и как ты говоришь по-английски. Если ты пытаешься общаться на английском, они будут всячески тебя поддерживать и коммуницировать с тобой. В Глазго, к сожалению, ужасный акцент. Я когда сюда приехала, даже не поняла: это что, английский?

ФОТО: из личного архива Инессы Вояджер

- С Нилом вы общаетесь исключительно на английском языке?

- Да, в основном. Иногда он, правда, пытается говорить какие-то простые вещи на русском.

- Ты уже освоилась в Шотландии? У тебя появились друзья?

- Да. В принципе, друзья у меня появились сразу, как только я устроилась на свою первую работу. Это не была самая лучшая работа, и там все были эмигранты.

Когда ты работаешь в ужасных условиях, когда босс просто вытирает об тебя ноги, появляется что-то такое, что объединяет.

Мы начали встречаться и общаться вне работы. В итоге получилось, что самых хороших друзей я встретила именно там.

- А с Латвией связь поддерживаешь?

- Да, я общаюсь с мамой и со своей лучшей подругой.

- Твой молодой человек не делал еще тебе предложение?

- Нет.

- А ты этого ждешь?

- Думаю, что на данный момент - нет.

- Тогда расскажи, как ты видишь свое будущее...

- Надеюсь, что у меня в итоге будет хорошая работа после всех этих учебных мучений. Не знаю, может быть, уютный дом... На самом деле я о будущем особенно не думаю. 

ФОТО: из личного архива Инессы Вояджер

- Инесса, а ты знакома с семьей Нила?

- Да, конечно.

- Как они к тебе отнеслись?

- Они приняли меня очень тепло, как мне кажется. Да, хорошие люди. Семья большая - мать, отец, брат, сестра, у сестры муж есть. Так получилось, к сожалению, что были похороны бабушки не так давно, так что там мне пришлось пересечься с еще большим числом родственников.

- Шотландская еда отличается от латвийской?

- На мой взгляд, у нее нет такого вкуса, как у латвийской, - она здесь какая-то более водянистая, что ли.

И если это какие-то пирожные, то они обязательно будут все перепичканы сахаром. Так что я скучаю по латвийским тортикам.

- А ты готовишь сама? И что любит твой молодой человек?

- Готовлю, конечно. А Нил, мне кажется, не такой уж и привереда в еде. Я вообще вегетарианка, а он мясоед, но ему приходится есть мою вегетарианскую стряпню, потому что из нас двоих готовлю только я.

- Как вы проводите свое свободное время?

- В основном ходим в кинотатр, куда-то ездим. Летом были в Италии. Помню, когда моя мама приезжала, мы вместе ездили на остров Арран и даже забрались там на вершину горы.

- Что ты больше всего ценишь в своем молодом человеке? Чем он тебя привлек изначально, и изменились ли как-то со временем ваши отношения?

- Он очень добрый и на самом деле невероятно умный человек. Кажется, что он знает ответ на любой вопрос. Отношения уже, может быть, не такие яркие, как были изначально.

Много всякой бытовухи, уже нет этого цветочно-конфетного периода, но все равно мы очень хорошо уживаемся вместе,

и мне кажется, что наши характеры очень хорошо сходятся - он такой очень спокойный, а я вся очень энергичная.

- Ты комфортно себя с ним чувствуешь?

- Да, очень комфортно! Если бы было не комфортно, убежала бы уже, наверное, за три океана.

- Ты хочешь прожить с этим человеком всю жизнь?

- Думаю, что да.

- А в Латвию вернуться?

- Нет! Просто никогда больше!!! (Смеется.)

- А почему?

- Не знаю. Просто как-то не чувствую, что это моя страна.

Я прожила там всю жизнь за исключением последних двух лет, и всегда ощущала себя чужаком в своей родной стране.

Наверное, по большей части это из-за какого-то национализма...

- Сейчас ты себя по-другому ощущаешь?

- Да. Как я уже сказала, здесь всем все равно, откуда ты. Конечно, национализм есть везде, но здесь люди, как мне кажется, все-таки уважают и твою культуру, и откуда ты, и тебя самого.

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