Сб, 21.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

В Великобритании был госпитализирован супруг королевы принц Филипп

ФОТО: PAUL HACKETT / REUTERS

В пятницу, 20 декабря, принц Филипп на вертолете был доставлен в лондонскую больницу. 

Источники говорят, что он в последнее время "боролся" с едой и стал слабее, - отмечает издание Mirror.

98-летний мужчина помещен в госпиталь Короля Эдварда VII в Лондоне для лечения и наблюдения в связи с имеющимися заболеваниями. В Букингемском дворце уточняют, что это меры предосторожности.

Источник издания рассказал, что "принц нисколько не выглядел плохо". 

Принц, также носящий титул герцога Эдинбургского, в августе 2017 года официально прекратил выполнение королевских обязанностей.

После этого он был на мероприятиях только вместе с другими членами королевской семьи и на церковных службах.

В январе 2019 года он попал в ДТП, находясь за рулем своего Land Rover. Его автомобиль столкнулся с машиной, где были две женщины и маленький ребенок. Одна женщина сломала руку, ребёнок не пострадал. Герцог тоже не получил повреждений.

После аварии Филипп отказался от водительских прав, и службы, приняв во внимание этот факт, а также возраст водителя, решили не выдвигать обвинения.

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