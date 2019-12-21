В Великобритании был госпитализирован супруг королевы принц Филипп

Источники говорят, что он в последнее время "боролся" с едой и стал слабее, - отмечает издание Mirror.

98-летний мужчина помещен в госпиталь Короля Эдварда VII в Лондоне для лечения и наблюдения в связи с имеющимися заболеваниями. В Букингемском дворце уточняют, что это меры предосторожности.

Источник издания рассказал, что "принц нисколько не выглядел плохо".

Принц, также носящий титул герцога Эдинбургского, в августе 2017 года официально прекратил выполнение королевских обязанностей.

После этого он был на мероприятиях только вместе с другими членами королевской семьи и на церковных службах.

В январе 2019 года он попал в ДТП, находясь за рулем своего Land Rover. Его автомобиль столкнулся с машиной, где были две женщины и маленький ребенок. Одна женщина сломала руку, ребёнок не пострадал. Герцог тоже не получил повреждений.