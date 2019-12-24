Вт, 24.12.2019
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Готовимся к Новому году: идеи для праздничного макияжа

ФОТО: https://www.instagram.com/danya_korchagina_mua/

Для каждой женщины и девушки новогодний образ - это целый ритуал. Следует не только продумать все до мелочей, но и учесть каждую деталь - от аксессуаров до модного мейкапа. Русский TVNET расскажет о секретах использования блесток. 

Блестки на глазах 

Они способны сделать женский взгляд еще выразительнее. Но стоит учитывать, что блестки бывают разные. 

Например, шиммер - это мелкие частицы мерцающей пудры. Они дают мягкий и едва заметный блеск. 

Если вы желаете чего-то более выразительного, то вам нужен глиттер. Еще можно использовать флаконы с так называемым "жидким металлом". 

Блестки и стрелки 

Блестки на глазах идеально подчеркиваются стрелками. Они могут быть графичные, но при желании их можно и смягчить. 

Жидкие блестки

Для новогоднего макияжа можно смело использовать жидкие блестки. Следует помнить, что выложить глиттер с первого раза ровно - не так просто. Но с другой стороны - вы добьетесь невероятного эффекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тренд уходящего года: крупные блестки

Девушки не боятся их использовать не только как тени, но и подводят ими брови и акцентируют скулы.

Важно:

Обратите внимание на производителя блесток и их качество. Следует также придать значение основе. Важно, чтобы блестки хорошо держались. 

Дорогие дамы, не важно какой макияж вы предпочтете для вашего новогоднего образа, для своих любимых и близких вы все равно будете самыми красивыми!

С Новым годом!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Видео: Как сделать макияж глаз с глиттером?

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