Готовимся к Новому году: идеи для праздничного макияжа

Блестки на глазах

Они способны сделать женский взгляд еще выразительнее. Но стоит учитывать, что блестки бывают разные.

Например, шиммер - это мелкие частицы мерцающей пудры. Они дают мягкий и едва заметный блеск.

Если вы желаете чего-то более выразительного, то вам нужен глиттер. Еще можно использовать флаконы с так называемым "жидким металлом".

Блестки и стрелки

Блестки на глазах идеально подчеркиваются стрелками. Они могут быть графичные, но при желании их можно и смягчить.

Жидкие блестки

Для новогоднего макияжа можно смело использовать жидкие блестки. Следует помнить, что выложить глиттер с первого раза ровно - не так просто. Но с другой стороны - вы добьетесь невероятного эффекта.

Тренд уходящего года: крупные блестки

Девушки не боятся их использовать не только как тени, но и подводят ими брови и акцентируют скулы.

Важно: Обратите внимание на производителя блесток и их качество. Следует также придать значение основе. Важно, чтобы блестки хорошо держались.

Дорогие дамы, не важно какой макияж вы предпочтете для вашего новогоднего образа, для своих любимых и близких вы все равно будете самыми красивыми!

С Новым годом!