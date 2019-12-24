Готовимся к Новому году: идеи для праздничного макияжа

Для каждой женщины и девушки новогодний образ - это целый ритуал. Следует не только продумать все до мелочей, но и учесть каждую деталь - от аксессуаров до модного мейкапа. Русский TVNET расскажет о секретах использования блесток.
Блестки на глазах
Они способны сделать женский взгляд еще выразительнее. Но стоит учитывать, что блестки бывают разные.
Например, шиммер - это мелкие частицы мерцающей пудры. Они дают мягкий и едва заметный блеск.
Если вы желаете чего-то более выразительного, то вам нужен глиттер. Еще можно использовать флаконы с так называемым "жидким металлом".
Блестки и стрелки
Блестки на глазах идеально подчеркиваются стрелками. Они могут быть графичные, но при желании их можно и смягчить.
Жидкие блестки
Для новогоднего макияжа можно смело использовать жидкие блестки. Следует помнить, что выложить глиттер с первого раза ровно - не так просто. Но с другой стороны - вы добьетесь невероятного эффекта.
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Тренд уходящего года: крупные блестки
Девушки не боятся их использовать не только как тени, но и подводят ими брови и акцентируют скулы.
Важно:
Обратите внимание на производителя блесток и их качество. Следует также придать значение основе. Важно, чтобы блестки хорошо держались.
Дорогие дамы, не важно какой макияж вы предпочтете для вашего новогоднего образа, для своих любимых и близких вы все равно будете самыми красивыми!
С Новым годом!
Видео: Как сделать макияж глаз с глиттером?