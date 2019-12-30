Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами

Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве холодной закуски на праздничный стол.

Ингредиенты: лист тонкого лаваша, один свежий огурец, 100 г крабовых палочек, 50 г сыра, три ст.л. плавленого сыра, пучок петрушки или укропа (зелень).

Приготовление:

1. Смазать лаваш плавленым сыром.

2. Нарезать огурец и крабовые палочки. Добавить к лавашу вместе с тертым сыром.

3. Посыпать нарезанной зеленью.

4. Свернуть лаваш рулетом и оставить на десять минут.

5. Можно нарезать небольшими кусочками и украсить.

По вкусу можно добавить вареное яйцо и консервированную кукурузу.