Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами
Пришли гости, а основное блюдо еще не готово? Русский TVNET рассказывает про простую и быструю в приготовлении закуску, которую сможет сделать любая хозяйка.
Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве холодной закуски на праздничный стол.
Ингредиенты: лист тонкого лаваша, один свежий огурец, 100 г крабовых палочек, 50 г сыра, три ст.л. плавленого сыра, пучок петрушки или укропа (зелень).
Приготовление:
1. Смазать лаваш плавленым сыром.
2. Нарезать огурец и крабовые палочки. Добавить к лавашу вместе с тертым сыром.
3. Посыпать нарезанной зеленью.
4. Свернуть лаваш рулетом и оставить на десять минут.
5. Можно нарезать небольшими кусочками и украсить.
По вкусу можно добавить вареное яйцо и консервированную кукурузу.
Статья подготовлена по материалам издания "Сегодня".