Касем Сулеймани: главный военный стратег Ирана убит при ударе ВВС США в Багдаде

Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа.

Во время авиаудара Сулеймани находился в автомобиле в аэропорту Багдада. По даным газеты Washington Post, удар по колонне автомобилей нанесли, предположительно, беспилотники.

По словам наблюдателей, атака, в которой погиб один из наиболее влиятельных иранских военачальников, может привести к резкой эскалации напряженности между США и Ираном.

В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) также подтвердили смерть генерала, сообщив, что он погиб в результате удара с американских вертолетов.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта Багдада взорвались три ракеты. Местная полиция заявила, что в результате погиб один человек и еще девять получили ранения.

Тегеран вызвал представителя посольства Швейцарии, которое представляет интересы США в Иране, чтобы заявить протест из-за разжигания войны в соседнем Ираке, сообщило министерство иностранных дел страны.

Аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью за убийство Сулемайни и объявил в стране трехдневный траур.

"Мученическая смерть стала его наградой за непрестанную деятельность, которой он занимался все эти годы, - говорится в официальном "Твиттере" иранского лидера. - Хотя он и ушел, но, по воле Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников, которые запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников вчера ночью".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал происшедшее крайне опасной и глупой эскалацией. Представитель иранского правительства заявил, что совет безопасности страны проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить "преступное нападение".

Вскоре после появления сообщений о гибели генерала президент Дональд Трамп разместил на своей странице в "Твиттере" изображение американского флага, не сопроводив его никаким коментарием.

Касем Сулеймани был весьма значимой фигурой в иранском истеблишменте. Подразделение "Кудс", которое он возглавлял, подчиняется непосредственно верховному лидеру Ирана, аятолле Хаменеи.

Вслед за авиаударом мировые цены на нефть выросли на 4%.

Что произошло?

Авиаудар был нанесен в районе международного аэропорта Багдада Getty Images

"По указанию президента, вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия для защиты персонала США за рубежом, убив Касема Сулеймани - главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), внесенных США внесли в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении Пентагона.

В американском оборонном ведомстве сообщили также, что удар был направлен на предотвращение дальнейших нападений со стороны Ирана.

"США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить наших людей и наши интересы повсюду в мире", - говорится в заявлении Пентагона.

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.