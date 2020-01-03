Дело против Кевина Спейси: погибли все истцы

Кинокарьера звезды оказалась фактически разрушенной. Сцены с его участием в фильме "Все деньги мира" вырезали и лишили премии "Эмми".

В октябре 2019 актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было всего 14 лет, Спейси приставал к нему. Актер якобы устроил у себя дома вечеринку, куда был приглашен и Энтони. После ухода гостей, Спейси уложил Рэппа на кровать и лег сверху.

После этого еще 20 человек заявили о домогательствах звезды.

Но позже все стало разворачиваться мистическим образом - стали погибать истцы.

Сначала в мае 2019 погибла Линда Калкин. Женщину сбила машина, но обвинение предъявлено не было. В сентябре скончался массажист, который утверждал, что Спейси приставал к нему в 2016 году - запер его в спальне, приставал и предлагал оральный секс.

Теперь СМИ сообщили о самоубийстве норвежского писателя Ари Бена, который рассказал, рассказал о приставаниях Спейси на ужине в 2007 году, посвященном вручению Нобелевской премии мира.

Журналисты назвали смерть "мистической". Кто-то даже связал ее с опубликованным ранее рождественским роликом с участием Спейси. В нем актер призывал поклонников "убивать добротой" своих врагов.