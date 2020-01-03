Российская нефть не идет в Беларусь. Но там пока спокойны

Дефицита на автозаправках не ожидается, белорусские нефтеперерабатывающие заводы две-три недели смогут работать на старых запасах, снизив загрузку до "минимального технологически разрешенного уровня", заявляют официальные структуры в Минске в ответ на прекращение Россией поставок нефти в Беларусь.

О том, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекращены 1 января, сообщили в пятницу российские информационные агентства.

Поиск контрактов и альтернативы

Официальное белорусское информагентство БЕЛТА со ссылкой на неназванного представителя концерна "Белнефтехим" сообщает о попытках белорусской стороны заключить контракты с российскими компаниями на январь.

Ведутся также поиски альтернативных поставщиков в соответствии с поручением президента Лукашенко, который 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса. В качестве альтернативы на совещании обсуждались возможности поставок нефти в Беларусь железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также задействование для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Белорусские НПЗ сейчас продолжают работу на накопленных в декабре запасах.

По данным ряда источников, запасы могут составлять до 0,5 млн тонн, и этого объема может хватить на 2-3 недели работы в особом режиме.

"Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума", - заявили в "Белнефтехиме".

Транзит российских энергоносителей в Европу по территории Беларуси осуществляется в обычном режиме, в полном объеме и без перебоев.

Почему стороны не договорились

Соглашение о ежегодных поставках на белорусские НПЗ 24 млн тонн российской нефти заключено в апреле 2017 года; объемы поставок оговорены до 2024 года включительно.

Но в минувшем году между Россией и Беларусью возникли финансовые споры. Например, из-за попавшей в мае в нефтепровод "Дружба" загрязненной нефти - Минск требует компенсации, о размерах которой стороны не могут договориться.

Беларусь рассчитывала также на компенсацию за налоговый маневр, который Россия провела в своей нефтяной отрасли, тем самым повысив стоимость нефти для Беларуси. Но Москва заявляет, что подобное возможно только после унификации налогового законодательства двух стран в рамках "углубленной интеграции".

Минску не удалось договориться о приемлемых для себя тарифах на транзит российской нефти по белорусской территории (повышение тарифа могло содействовать желаемому размеру компенсации за "грязную" нефть); об отсутствии премии российским нефтяным компаниям за долгосрочные контракты.

В Москве не скрывают, что вопросы о поставках энергоносителей для Беларуси зависят от углубления интеграции по предложенной Кремлем схеме возврата к союзному договору 1999 года.