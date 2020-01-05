Госпогранохрана: в этом году попытки экономических иммигрантов пересечь границу продолжатся

В 2019 году за незаконное пересечение "зеленой" границы были задержаны 52 гражданина третьих стран - 25 граждан Вьетнама, 13 граждан Индии, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина Украины, 3 гражданина Кубы, 3 гражданина России и гражданин Белоруссии. В 2018 году на границе были задержаны 199 граждан третьих стран.

Вышеупомянутая информация свидетельствует о том, что число человек, незаконно пересекающих латвийскую границу, сократилось, однако нужно отметить, что в России у границы с Латвией были задержаны 142 гражданина третьих стран, в том числе 104 гражданина Вьетнама, 13 граждан России и 8 граждан Индии.

По словам представителей Госпогранохраны, причинами уменьшения числа лиц, задержанных за незаконное пересечение государственной границы на латвийской стороне, стали более интенсивный контроль границы с Латвией с российской стороны и ужесточение контроля процедуры выдачи виз, строительство инфраструктуры в приграничной полосе, а также смена каналов нелегальной иммиграции, в результате чего часть потока иммигрантов из Вьетнама направилась к границам других стран.