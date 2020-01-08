Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в связи с гибелью самолета

Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"

"Страшные новости с Ближнего Востока. Сегодня сразу после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" попал в катастрофу и упал недалеко от аэропорта.

По последним данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои огромные соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал он в социальной сети Facebook.

После событий в Иране Владимир Зеленский досрочно возвращается в Киев из отпуска, который он проводил в Омане, на другом берегу Персидского залива.

Он поручил возбудить уголовное дело после крушения самолета и проверить все версии авиакатастрофы.

"Дал поручение Генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии.