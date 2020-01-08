Ср, 8.01.2020
Кодекс чести проститутки. Звучит как "принципы наркомана" или "обязательство алкоголика". Нет никакой чести в этом ремесле, где реально купюры с Хабаровском или Франклином решают все. пользователь форума "Эскорт без палева"

В Иране разбился украинский пассажирский самолет. Выживших нет
Фото

ФОТО: Mohammad Nasiri / AP

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Об этом рано утром в среду, 8 января, со ссылкой на иранские информагентства сообщает "Медуза".

По первым сообщениям СМИ, на борту самолета находились 180 пассажиров и членов экипажа. Позже представитель аэропорта сообщил РИА "Новости" о том, что на борту были 167 пассажиров.

Информацию о крушении подтвердил глава аэропорта.

Агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что все пассажиры погибли.

На сайте "Международных авиалиний Украины" отмечается, что рейс PS752 из Тегерана в Киев вылетел в 5:15 утра по местному времени (3:45 по Риге).

РИА "Новости" по ссылкой на иранское агентство Tansim сообщило, что самолет разбился из-за "технических проблем". Позднее агентство РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя аэропорта Тегерана причиной гибели украинского Boeing 737-800 назвало возгорание двигателя.

Об этом же сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана. В министерстве отвергли информацию о том, что в самолет попала ракета:

"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе", - заявил представитель министерства Кассим Низами.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке. 

За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов, отмечает Deutsche Welle.

Это решение FAA было объявлено вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке. 

Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"

В Twitter появилось видео, на котором, возможно, зафиксировано падение украинского самолета:

Читать также

Актуально

НАВЕРХ