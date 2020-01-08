В Иране разбился украинский пассажирский самолет. Выживших нет

По первым сообщениям СМИ, на борту самолета находились 180 пассажиров и членов экипажа. Позже представитель аэропорта сообщил РИА "Новости" о том, что на борту были 167 пассажиров.

Информацию о крушении подтвердил глава аэропорта.

Агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что все пассажиры погибли.

На сайте "Международных авиалиний Украины" отмечается, что рейс PS752 из Тегерана в Киев вылетел в 5:15 утра по местному времени (3:45 по Риге).

РИА "Новости" по ссылкой на иранское агентство Tansim сообщило, что самолет разбился из-за "технических проблем". Позднее агентство РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя аэропорта Тегерана причиной гибели украинского Boeing 737-800 назвало возгорание двигателя.

Об этом же сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана. В министерстве отвергли информацию о том, что в самолет попала ракета:

"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе", - заявил представитель министерства Кассим Низами.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке.

За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов, отмечает Deutsche Welle.

Это решение FAA было объявлено вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.

Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"

В Twitter появилось видео, на котором, возможно, зафиксировано падение украинского самолета:

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

تلاش نیروهای امدادی در محل سقوط هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار #سقوط_هواپیما pic.twitter.com/3QK70x0qds — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020

اجساد مسافران پرواز تهران - کیف در حال جمع‌آوری است



رئیس اورژانس کشور درباره سقوط هواپیمای اوکراینی در حوالی فرودگاه امام:



*تمام مسافران جان خود را از دست داده‌اند



*اجساد در حال جمع‌آوری است تا به پزشکی قانونی منتقل شود pic.twitter.com/5ZCLc8sGKS — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020