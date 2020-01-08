В Иране разбился украинский пассажирский самолет. Выживших нет
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Об этом рано утром в среду, 8 января, со ссылкой на иранские информагентства сообщает "Медуза".
По первым сообщениям СМИ, на борту самолета находились 180 пассажиров и членов экипажа. Позже представитель аэропорта сообщил РИА "Новости" о том, что на борту были 167 пассажиров.
Информацию о крушении подтвердил глава аэропорта.
Агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что все пассажиры погибли.
На сайте "Международных авиалиний Украины" отмечается, что рейс PS752 из Тегерана в Киев вылетел в 5:15 утра по местному времени (3:45 по Риге).
РИА "Новости" по ссылкой на иранское агентство Tansim сообщило, что самолет разбился из-за "технических проблем". Позднее агентство РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя аэропорта Тегерана причиной гибели украинского Boeing 737-800 назвало возгорание двигателя.
Об этом же сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана. В министерстве отвергли информацию о том, что в самолет попала ракета:
"Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе", - заявил представитель министерства Кассим Низами.
В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке.
За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов, отмечает Deutsche Welle.
Это решение FAA было объявлено вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.
Галерея: Место крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины"
В Twitter появилось видео, на котором, возможно, зафиксировано падение украинского самолета:
نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
تلاش نیروهای امدادی در محل سقوط هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار #سقوط_هواپیما pic.twitter.com/3QK70x0qds— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020
اجساد مسافران پرواز تهران - کیف در حال جمعآوری است— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
رئیس اورژانس کشور درباره سقوط هواپیمای اوکراینی در حوالی فرودگاه امام:
*تمام مسافران جان خود را از دست دادهاند
*اجساد در حال جمعآوری است تا به پزشکی قانونی منتقل شود pic.twitter.com/5ZCLc8sGKS
تعداد دقیق مسافران و خدمه هواپیمای سقوط کرده اوکراینی مشخص شد— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که بر اساس گزارش دقیق اولیه سانحه سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه سوار این هواپیما شده بودند.https://t.co/tv6Yqd03DN pic.twitter.com/VaRxqSYTNR