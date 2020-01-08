Нарушения при обустройстве пограничной полосы: в ГПО начаты служебные проверки

Также проверки будут проведены в Госагентстве обеспечения.

Министр напомнил, что Бюро внутренней безопасности (БВБ) продолжает расследование по ранее заведенному уголовному процессу, в рамках которого был задержан начальник управления вооружения, снабжения и технических ресурсов главного управления ГПО, бывший начальник ГПО Нормунд Гарбарс, а также два представителя дорожно-строительной компании.

Данные лица были задержаны по подозрению в нарушении закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров между погранохраной и предприятием о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России и обустройстве границы между Латвией и Белоруссией.

Гиргенс добавил, что обустройство пограничной полосы длилось долго, решения принимались разными должностными лицами, некоторые из которых уже не работают в системе МВД.

Как сообщалось, Госконтроль пришел к выводу, что при обустройстве пограничной полосы между Россией и Латвией по крайней мере 7,4 млн евро бюджетных средств и имущества были израсходованы неправомерно.

Кроме того, согласно результатам ревизии, по крайней мере 1 млн евро бюджетных средств и имущества был неправомерно израсходован на содержание латвийско-эстонской и латвийско-литовской пограничных полос.

Госконтроль подчеркивает, что различные несоответствия и задержки в выполнении работ по обустройству полосы на восточной границе в ходе ревизий констатировались уже с 2016 года, и Госконтроль призвал Министерство внутренних дел их устранить. В ходе последней ревизии Госконтроль пришел к выводу, что, несмотря на полное использование финансирования, строительство не закончено в срок - до 31 декабря прошлого года.