Ziniet ciiiiik laba sajūta nenēsāt parūku? Cilvēki parasti domā, kas gan ar viņu ir noticis? Audzējs? Musulmaniete? Noteikti ķīmijas terapija!Māksliniece?Hipijs? Interesanti, mēs, cilvēki nenovērtējam to kas ir, līdz tas mums tiek atņemts. Šis vērtību sakārtošanas pa plauktiņiem un kad pārmaiņu laiks notiek, Tu sāc izjust, cik gan muļķīgi bija besīties, ka mati nestāv tajā virzienā kurā gribētos un tiekt: "Ah, stulbie mati!" Līdzīgi domāju, līdz brīdim, kad pateica ka man ir Alopecia areata. 🤔Excuse me? Kas tas tāds? Īsāk sakot, tu esi pilnībā vesels, bet nezināmu iemeslu dēļ imūnsistēma izdomāja uzbrukt pati savam ķermenim, precīzāk, matu folikulām, kā rezultātā mati aizmieg un izkrīt, jo vairs nesaņem barības vielas no organisma. Ticu, ka tie ataugs pilnībā, bet biežāk ar to ir jāsamierinās vai arī ir tik ļoti jāmācās strādāt ar sevi, ko daudzi nevēlas! Vēlas lai aizietu pie ārsta un viņš mūs maģiski atveseļotu, bet pašiem īsti šajā procesā nepiedaloties. Ātri vien sapratu, ka medikamenti, 💉 injekcijas, smērēs un viss ir kārtējais eksperiments,un % ka ataugs ir zem 50% un tikai 💵 un nervi vējā.Un it īpaši, kad tev tas notiek jau apzinātā vecumā,12 gados un kad turi rokās vannas istabā, pēdējo matu kušķīti, un tev ārsti saka,ka jāsadzīvo,tad rokas nolaidās. Tad paliku atvērtāka kā jebkad par alternatīvo rietumu medicīnu, kā gan strādā meditācija, veselīga domāšana,dzīves veids, ezotērika utt. Viss bija jāuzzina pašai, jo vecāki vispār nebija saskārušies iepriekš ar tādu problēmu. Kā tas ir esi vesela,bet izskaties ka būtu slima. Un pirmā doma, ka man ir ātri tas jāslēpj no sabiedrības,iegādājoties parūku, jo pirmā reakcija, ka nevēlies ar nevienu par to runāt, būtībā tas jau Tevi nenogalina,bet nogalina Tavu pašapziņu. Un vēlies izvairīties no jebkādiem jautājumiem, vai acu skatieniem,jo Tu jau tā mēģini turēt sevi kopā,un katrs smīns, katrs skatiens, katrs čukstiens savā starpā vai kas pēc tam tika atstāstīts no citiem, ļoti sāpēja. Bet tikai tagad esmu sapratusi,ka tas jau neparāda neko par mani,bet gan par viņiem pašiem.Tagad veidoju pati savu skaistuma standartu! 😍 Esi Tu pati! #alopecia #alopēcijasatbalsts #dzīvebezmatiem 📸 @augusts.osis

