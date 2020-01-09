Чт, 9.01.2020
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На Рижском международном автовокзале была найдена ручная граната времён войны

Люди на Рижском автовокзале

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

На Рижском международном автовокзале сегодня, 9 января, была найдена ручная граната времён войны, сообщили в министерстве обороны. 

Рота нейтрализации не взорвавшихся боеприпасов получила задание об уничтожении неразорвавшихся боеприпасов, так как был обнаружен взрывоопасный предмет. Прибыв на место ЧП, было констатировано, что на автовокзале найдена боевая ручная граната F1, в результате работы которой смертельный радиус взрыва составляет более 150 метров. 

Граната с места инцидента была транспортирована и уничтожена.

В Министерстве обороны напомнили, что при нахождении таких предметов нельзя их трогать, следует сразу проинформировать Государственную полицию.

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