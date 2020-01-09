На Рижском международном автовокзале была найдена ручная граната времён войны

Рота нейтрализации не взорвавшихся боеприпасов получила задание об уничтожении неразорвавшихся боеприпасов, так как был обнаружен взрывоопасный предмет. Прибыв на место ЧП, было констатировано, что на автовокзале найдена боевая ручная граната F1, в результате работы которой смертельный радиус взрыва составляет более 150 метров.