На Рижском международном автовокзале была найдена ручная граната времён войны

На Рижском международном автовокзале сегодня, 9 января, была найдена ручная граната времён войны, сообщили в министерстве обороны.
Autoostā atrastais sprādzienbīstamais priekšmets bija F-1 tipa granāta, kuras sprādziena rezultātā nāvējošais šķembu lidojuma rādiuss ir vairāk nekā 150 metri. Granātu bruņotie spēki aizveda uz Ādažu militāro bāzi un iznīcināja, informē @AizsardzibasMin. https://t.co/q2KH0xwHqU pic.twitter.com/R1LLql1ski— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 9, 2020
Рота нейтрализации не взорвавшихся боеприпасов получила задание об уничтожении неразорвавшихся боеприпасов, так как был обнаружен взрывоопасный предмет. Прибыв на место ЧП, было констатировано, что на автовокзале найдена боевая ручная граната F1, в результате работы которой смертельный радиус взрыва составляет более 150 метров.
Граната с места инцидента была транспортирована и уничтожена.
В Министерстве обороны напомнили, что при нахождении таких предметов нельзя их трогать, следует сразу проинформировать Государственную полицию.