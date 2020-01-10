Дело Мисане: Минюст обещает активно сотрудничать с ЮАР

Представители Мисане агентству LETA отметили, что женщина в 2011 году познакомилась с гражданином Южной Африки и спустя четыре года у пары родилась дочь. Также в семье был и сын Кристине от первого брака. Между парой возник конфликт, когда женщина отказалась дать гражданскому мужу большую денежную сумму. Мужчина решил расстаться. С того времени бывший муж начал относиться к ней жестоко. По мере обострения конфликта мужчина готов был передать воспитание дочери родственникам Кристины в Латвии.

"Отец ребёнка до сих пор продолжает преследовать и угрожать, а также нанял третье лицо для похищения малолетнего ребёнка", - считают близкие Кристине из Латвии.

1 марта 2017 года Кристине получила временную правовую защиту от гражданского мужа в Южной Африке, однако это не помогло. Гражданский муж достиг решения о том, чтобы у матери отняли ребёнка. В мае 2018 года Кристине пережила в Южной Африке жестокое нападение, во время которого была изнасилована. Нападавшие грозились сделать то же самое с ребёнком. Заботясь о безопасности и жизни себя и детей, в мае 2018 года Кристине решила искать убежища в Латвии, рассказали её близкие.

В декабре 2018 года Кристине планировала отправиться в рабочую поездку в Мозамбик. Ей нужно было лететь через Копенгаген. По пересечению границы, она была задержана, так как находилась в розыске Интерпола.

Южная Африка отметила, что Кристине Мисане разыскивалась по данным обвинениям: похищение ребёнка, нарушение решения суда о вывозе ребёнка из страны, мошенничество, подделка документов.

Представитель министерства Алисе Дарзниеце отметила, что ведутся переговоры с Генпрокуратурой о её вмешательстве, призывая ЮАР передать делопроизводство в Латвии, однако решение примет Генпрокуратура.

Министерство юстиции Латвии поясняет, что имеет право вмешиваться только после вынесения приговора в Южной Африке.

Дарзниеце отметила, что Министерство юстиции выслушало представителя Мисане, встречались с Министерством иностранных дел (МИД), Государственной полицией, Управлением по делам гражданства и миграции и Генеральной прокуратурой в различных формах координации для поиска решений по данному делу.

Министерство призвало Генпрокуратуру оценить возможность взять лицо для уголовного преследования в Латвии из Южно-Африканской Республики. В результате министр юстиции попросил дать разностороннюю информацию выдвинутых обвинениях. А также попросил датскую сторону не торопиться с выдачей до тех пор, пока латвийская сторона не примет решение.

Хотя дело о выдаче в Дании уже завершено, Министерство юстиции Латвии продолжает обращаться в Министерство юстиции Дании с просьбой обеспечить всестороннее представление дела и просил датское министерство юстиции приостановить процедуру выдачи до получения исчерпывающей информации от ЮАР, которая послужит основой для рассмотрения компетентными органами Латвии вопроса о передаче уголовного производства по делу Мисане в Латвии.

Порталу TVNET Генпрокуратура отметила, что в данном случае не отвечает за выдачу или не выдачу лица. Генпрокуратуре нужно было оценить, существует ли возможность европейского ордера на арест Кристине Мисане.

Кристине Мисане в ЮАР обвиняется в преступлении, которое соответствует 168-й статье уголовного закона Латвии, за что предусмотрено лишение свободы с максимальным сроком менее года.

Согласно уголовному закону, европейский ордер на арест может быть выдан, если есть основания полагать, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, наказуемо согласно уголовному законодательству Латвии с максимальным сроком тюремного заключения более одного года, находится за границей.

Необходимо подчеркнуть, что, приняв европейский ордер на арест в вышеуказанных обстоятельствах, Генеральная прокуратура Латвии намеренно нарушила бы национальные и международные правовые нормы.