"Дети могут никогда не увидеть свою мать": почему прокуратура не предотвратила выдачу Кристине?

На этой неделе широкая общественность узнала о том, что гражданке Латвии Кристине Мисане грозит тюрьма в Южной Африке за похищение собственного ребенка. Передача de facto на LTV рассказала некоторые детали этого резонансного дела.
Напомним суть дела: Гражданке Латвии Кристине Мисане грозит тюрьма в Южной Африке за похищение собственного ребенка. Женщина отрицает обвинения, поскольку считает, что спасала ребенка от насилия гражданского мужа. В настоящее время Кристине уже более года находится в заключении в Дании, где суд принял решение выдать ее Южной Африке для уголовного преследования. Латвия свою главную возможность доставить своего гражданина на родину не использовала.
Обвинения и задержание
Гражданка Латвии Кристине Мисане вернулась в Латвию из Южной Африки со своими детьми в мае 2018 года.
Кристине признает, что таким образом она нарушила права ее младшего ребенка, ее дочери, на общение с ее отцом, гражданином Южной Африки.
Кристине уже обращалась в правоохранительные органы Южной Африки по поводу насилия со стороны мужчины, но это еще больше разозлило его и теперь он угрожал не только ее жизни и здоровью, но и ее дочери.
9 декабря 2018 года Кристине из Латвии, где она жила уже шесть месяцев, отправилась по делам в Мозамбик, страну недалеко от Южной Африки, где она жила и управляла собственным бизнесом в течение многих лет. Но уже в аэропорту Дании ее арестовали и задержали, потому что Южная Африка, после предъявления обвинения отцом ребенка, объявила ее в розыск в связи с похищением ребенка, подделкой документов и других нарушениями.
Перспективы
"Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Зная условия в южноафриканских тюрьмах, оттуда не возвращаются, поэтому дети могут никогда не увидеть свою мать", - говорит сестра Кристине.
Все это время она изо всех сил пыталась добиться перевода Кристине в Латвию, но безрезультатно. Сестра считает, что латвийские власти действовали с опозданием.
Возможность доставить Кристине Мисане в Латвию была в январе 2019 года, поскольку датская сторона направила письмо в Генеральную прокуратуру Латвии с вопросом, может ли Латвия в судебном порядке преследовать ее здесь на основании нарушений, инкриминируемых ей в Южной Африке. Тогда вместо Южной Африки Кристине Мисане, как гражданку Латвии, в первую очередь экстрадировали бы в Латвию. Но Генеральная прокуратура ответила - нет.
Почему Генеральная прокуратура приняла такое решение?
Чтобы иметь возможность затребовать гражданина Латвии из другой страны, преступление должно быть настолько серьезным, что возможный срок тюремного заключения будет составлять не менее одного года. Однако прокурор Каспар Калниньш, принявший решение, пояснил, что Латвия рассматривает вывоз своего ребенка из Южной Африки не как похищение, а как нарушение прав общения.
В Латвии за такое нарушение предусматривается не более трех месяцев тюрьмы.
Только в конце прошлого года по настоянию Министерства иностранных дел Генеральная прокуратура Латвии направила письмо в Данию с просьбой приостановить выдачу Кристине в Южную Африку из-за нарушений прав человека в этой стране.
Однако решение относительно возможности запроса ее экстрадиции в Латвию прокуратура не изменила.
В то же время сестра Кристине неоднократно призывала прокуратуру запросить дополнительные доказательства, включая обвинения в подделке документов и мошенничестве, которые квалифицировали бы их как более серьезные.
Министерство юстиции также направило письма в Данию с призывом приостановить экстрадицию Кристине в Южную Африку из-за нарушений прав человека в этой стране, особенно в тюрьмах. Однако безрезультатно.
Министр юстиции воздерживается от оценки отказа прокуратуры расследовать дело Кристине, что могло бы привести к другому исходу.
"Генеральная прокуратура - это независимый орган, они решили именно так. Но, конечно, если бы они решили возбудить уголовное дело, принять этот процесс, нам бы не пришлось с этим сталкиваться", - говорит министр юстиции Янис Борданс (НКП).
Дальнейшее развитие событий
Министерство иностранных дел Латвии подало несколько нот в Министерство иностранных дел Дании.
Министерство добилось того, что Кристине может общаться со своими детьми в Латвии через Skype. Старшему сыну дали возможность навестить мать в датской тюрьме.
Несмотря на то, что латвийский суд постановил, что дочь Кристине не будет экстрадирована в страну ее отца из-за доказанного насилия в отношении ее матери, девочка все еще находится в списках Интерпола. Латвия еще не добилась ее исключения из международного розыска.
Между тем, латвийская сторона уже продумывает план Б - как помочь Кристине Мисане, когда ее увезут в Южную Африку. Представитель МИДа признает, что это непростая ситуация, но МИД продолжит оказывать консульскую помощь ей и там, в случае такого исхода.
Кристине же считает, что ситуация в этом случае станет безнадежной: "Существует достаточно доказательств отсутствия человеческих условий содержания в тюрьмах Южной Африки. У меня нет шансов дождаться даже решения суда, поскольку расследование может занять от двух до трех лет.
Позвольте мне вынести необходимое наказание в Латвии в гуманных условиях, где я смогу видеть своих детей".
Итог
Теоретически, после того, как Кристине будет перевезена в Южную Африку, есть два варианта - либо подать заявление на передачу возбужденного там уголовного дела Латвии, либо, уже после решения суда, подать заявление на отбывание наказания в Латвии. Прокуратура именно это и собирается делать.
Однако у Латвии нет никаких взаимных соглашений с этой страной, поэтому ни одно учреждение не может ответить, насколько реально добиться этого.