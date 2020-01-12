"Дети могут никогда не увидеть свою мать": почему прокуратура не предотвратила выдачу Кристине?

Однако решение относительно возможности запроса ее экстрадиции в Латвию прокуратура не изменила.

В то же время сестра Кристине неоднократно призывала прокуратуру запросить дополнительные доказательства, включая обвинения в подделке документов и мошенничестве, которые квалифицировали бы их как более серьезные.

Министерство юстиции также направило письма в Данию с призывом приостановить экстрадицию Кристине в Южную Африку из-за нарушений прав человека в этой стране, особенно в тюрьмах. Однако безрезультатно.

Министр юстиции воздерживается от оценки отказа прокуратуры расследовать дело Кристине, что могло бы привести к другому исходу.

"Генеральная прокуратура - это независимый орган, они решили именно так. Но, конечно, если бы они решили возбудить уголовное дело, принять этот процесс, нам бы не пришлось с этим сталкиваться", - говорит министр юстиции Янис Борданс (НКП).

Дальнейшее развитие событий

Министерство иностранных дел Латвии подало несколько нот в Министерство иностранных дел Дании.

Министерство добилось того, что Кристине может общаться со своими детьми в Латвии через Skype. Старшему сыну дали возможность навестить мать в датской тюрьме.

Несмотря на то, что латвийский суд постановил, что дочь Кристине не будет экстрадирована в страну ее отца из-за доказанного насилия в отношении ее матери, девочка все еще находится в списках Интерпола. Латвия еще не добилась ее исключения из международного розыска.

Между тем, латвийская сторона уже продумывает план Б - как помочь Кристине Мисане, когда ее увезут в Южную Африку. Представитель МИДа признает, что это непростая ситуация, но МИД продолжит оказывать консульскую помощь ей и там, в случае такого исхода.

Кристине же считает, что ситуация в этом случае станет безнадежной: "Существует достаточно доказательств отсутствия человеческих условий содержания в тюрьмах Южной Африки. У меня нет шансов дождаться даже решения суда, поскольку расследование может занять от двух до трех лет.

Позвольте мне вынести необходимое наказание в Латвии в гуманных условиях, где я смогу видеть своих детей".