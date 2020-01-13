Лиепая: по подозрению в реализации наркотиков задержаны три человека

Подозреваемые были задержаны на прошлой неделе. Шершнёва отметила, что в Госполиции по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хранении запрещённых психотропных веществ с целью реализации, а также реализацию. В свою очередь против двух лиц было начато административное делопроизводство об использовании запрещённых психотропных веществ.