Пн, 13.01.2020
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Лиепая: по подозрению в реализации наркотиков задержаны три человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija

По подозрению в незаконном обороте психотропных веществ сотрудники Госполиции в Лиепае задержали трёх человек, сообщила представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершёнва. 

Подозреваемые были задержаны на прошлой неделе. Шершнёва отметила, что в Госполиции по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хранении запрещённых психотропных веществ с целью реализации, а также реализацию. В свою очередь против двух лиц было начато административное делопроизводство об использовании запрещённых психотропных веществ. 

В результате расследования были изъяты несколько таблеток subutex, которые содержат запрещенное психотропное вещество - бупренорфин. Таблетки были отправлены на экспертизу, чтобы установить количество запрещенного вещества. 

Представитель полиции отметила, что задержанные лица ранее уже попадали в поле зрения полиции за похожие нарушения. Расследование продолжается. В интересах следствия более подробной информации не предоставляется, добавила Шершнёва. 

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