Ушаков о Бурове: "Вот такая Мата Хари сейчас руководит столицей"

Ушаков заявил, что у депутатов Рижской думы есть два выхода из нынешнего кризиса - "один сложный и честный, другой быстрый и трусливый".

"Сложный и честный выход - договориться и проработать спина к спине столько, сколько получится. Полтора месяца, полтора года. Рижане в 2017-м году выбрали депутатов от блока "Согласие"/ЧСР именно работать. Так давайте с честью доработаем оставшееся время, по возможности выполним наши обещания и защитим то, что мы за последние 10 лет вместе смогли сделать!" - призывает Ушаков.

"Быстрый и трусливый выход", по словам Ушакова, заключается в том, чтобы не договариваться, а "поставить личные интересы превыше всего, махнуть рукой на всех своих избирателей и распуститься".

"И при этом на годы похоронить надежду сохранить Ригу как город, в котором пенсионеры бесплатно ездят на общественном транспорте, дети получают бесплатные обеды, латыши и нелатыши вместе работают, а не ругаются", - пояснил Ушаков, упрекнув Бурова в том, что он выбрал второй путь.

По словам Ушакова, у него нет сомнений, что Буров специально подыгрывает ответственному за вопросы самоуправлений министру Юрису Пуце и делает все для того, чтобы Рижская дума была распущена. "Вот такая Мата Хари сейчас руководит столицей", - заявил Ушаков, добавляя, что заложниками "этой глупости или подлости" стали и депутаты думы от блока "Согласие"/ЧСР, и все рижане.

"Городом, особенно в кризис, не может управлять человек, который стал мэром только потому, что он предыдущие 10 лет удачно носил чемоданы за нужными людьми. За тем, за кем надо. Городом не можем управлять человек, чьё имя стало уже эталонным образцом двуличия и лжи. Особенно громкий и веселый смех вызывают заявления нынешнего мэра о его глубокой ненависти к коррупции, схемам и закулисным договоренностям.

Порноактрисы, когда говорят о морали, звучат значительно искреннее и правдоподобнее", - заявил Ушаков, добавив, что, несмотря на происходящее, он остается оптимистом и верит, что "хорошие люди в сложных ситуациях могут объединиться и дать отпор людям плохим".

Как сообщалось, сегодня председатель партии "Честь служить Риге" (ЧСР) Андрис Америкс заявил, что ЧСР не планирует соглашаться на предложение партнеров по коалиции в Рижской думе и не будет голосовать за отставку представляющего партию мэра Олега Бурова.

Таким образом, "Согласию" и блоку "Риге!" без оппозиции не хватит голосов для того, чтобы отправить мэра в отставку. Вместе у них 20 голосов, а для отставки мэра нужна поддержка 31 депутата.

Америкс заявил, что предложит партнерам по коалиции отозвать поданные за отставку Бурова подписи и продолжать работу вместе. "Нам важно концентрироваться не на личностях, а на совместной работе, которой ждет от нас общество - принятии бюджета и работе в конкретных сферах", - сказал он.

Америкс от имени партии извинился перед теми коалиционными депутатами, которые считают себя обиженными. По его мнению, и Буров, и оба вице-мэра должны сохранить должности, а в коалиционном договоре нет ни одного пункта, который был бы нарушен.

В ближайшие дни партии думской коалиции планируют повторную встречу, чтобы обсудить претензии друг к другу и найти общий язык.

Сам Буров также считает, что коалиция могла бы отбросить лишние эмоции и продолжать работать. Сам он готов к компромиссам, но только к таким, о которых можно открыто рассказывать обществу, без тайных соглашений.

Буров добавил, что не планирует менять своих решений, например, восстанавливать Эмила Якринса на должности в департаменте сообщения.