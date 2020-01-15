Оппозиционные депутаты призывают Левитса вмешаться в дело Кристине Мисане

Несколько оппозиционных депутатов призывают президента Латвии Эгила Левитса присоединиться к решению дела заключенной Кристине Мисане, которой грозит тюрьма в Южно-Африканской республике (ЮАР). Об этом сообщила депутат Юлия Степаненко в соцсетях.
Депутаты отмечают, что Мисане грозит выдача в ЮАР, где ей грозит 15 лет тюремного заключения. Депутаты пояснили, что согласно с публично доступной информацией, Мисане спасала себя и детей от возможного насилия, нарушив международные нормы.
Парламентарии считают, что государство, возможно, не в полной мере воспользовалось правом вернуть гражданина Латвии.
Чтобы предотвратить возможный беспрецендентный случай, когда гражданка Европейского союза отправлена в страну, где нарушаются права человека, депутаты оппозиции просят Левитса использовать имеющиеся в его распоряжении правовые и дипломатические инструменты, чтобы "без замедления" присоединиться к защите прав Мисане.
Письмо президенту Латвии подписали депутаты Степаненко, Карина Спуде, Линда Лиепиня, Янис Вуцанс, Улдис Аугулис, Алдис Гобземс, Эвия Папуле, Армандс Краузе и Ингуна Рибена.
Напомним, в среду, 15 января, у посольства Дании состоялся пикет в поддержку гражданки Латвии Кристине Мисане, которую в ЮАР обвиняют в похищении ребенка.
Галерея: Пикет в поддержку Кристине Мисане
Как ранее сообщал TVNET, гражданке Латвии Кристине Мисане грозит тюрьма в Южной Африке за похищение собственного ребёнка. Кристине отрицает обвинения, поскольку считает, что спасала ребёнка от насилия гражданского мужа. В настоящее время женщина находится в заключении в Дании, где суд принял решение выдать её Южной Африке для уголовного преследования. Латвийское министерство юстиции поясняет, что имеет право вмешиваться только после принятия приговора в Южной Африке.