Оппозиционные депутаты призывают Левитса вмешаться в дело Кристине Мисане

Депутаты отмечают, что Мисане грозит выдача в ЮАР, где ей грозит 15 лет тюремного заключения. Депутаты пояснили, что согласно с публично доступной информацией, Мисане спасала себя и детей от возможного насилия, нарушив международные нормы.

Парламентарии считают, что государство, возможно, не в полной мере воспользовалось правом вернуть гражданина Латвии.

Чтобы предотвратить возможный беспрецендентный случай, когда гражданка Европейского союза отправлена в страну, где нарушаются права человека, депутаты оппозиции просят Левитса использовать имеющиеся в его распоряжении правовые и дипломатические инструменты, чтобы "без замедления" присоединиться к защите прав Мисане.

Письмо президенту Латвии подписали депутаты Степаненко, Карина Спуде, Линда Лиепиня, Янис Вуцанс, Улдис Аугулис, Алдис Гобземс, Эвия Папуле, Армандс Краузе и Ингуна Рибена.

Напомним, в среду, 15 января, у посольства Дании состоялся пикет в поддержку гражданки Латвии Кристине Мисане, которую в ЮАР обвиняют в похищении ребенка.

Галерея: Пикет в поддержку Кристине Мисане