Пикет в поддержку Кристине: ее могут посадить за похищение своего ребенка

Пикет проходит с целью высказать протест выдаче Мисане ЮАР, где ей грозит 15 лет тюремного заключения. Представители женщины указали, что попросили прокуратуру Дании отложить ее экстрадицию до получения разрешения на пересмотр дела в Верховном суде Дании.

ФОТО: TVNET

Также представители Мисане сообщили, что в прошлом году 13 ноября суд Копенгагена принял решение освободить ее, так как ЮАР не перенял дело в ближайшие 30 дней. Однако прокуратура Дании выступила с требованием и оставила женщину в заключении, пояснив свое решение тем, что у Мисане нет места жительства в Дании. Два дня спустя, 15 ноября, состоялось заседание Восточного верховного суда, который постановил, что Мисане должна остаться под арестом, и неиспользованный 30-дневный срок, в течение которого ЮАР должна была перенять Мисане, не является нарушением.

Представители Мисане подали прошение о пересмотре решения в Верховный суд Дании, однако результат будет не раньше конца января.

Как ранее сообщал TVNET, гражданке Латвии Кристине Мисане грозит тюрьма в Южной Африке за похищение собственного ребёнка. Кристине отрицает обвинения, поскольку считает, что спасала ребёнка от насилия гражданского мужа. В настоящее время женщина находится в заключении в Дании, где суд принял решение выдать её Южной Африке для уголовного преследования. Латвийское министерство юстиции поясняет, что имеет право вмешиваться только после принятия приговора в Южной Африке.