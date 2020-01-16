Партиям перечислили более 2,1 млн евро из госбюджета: больше всех получило "Согласие"

Финансирование причитается также Русскому союзу Латвии (РСЛ), однако KNAB пока не выплатило РСЛ первую часть средств, потому что указанный партией счет не открыт в кредитной организации, зарегистрированной в Латвии. После открытия партией счета в зарегистрированном в Латвии банке KNAB перечислит РСЛ деньги.

Как сообщалось, согласно решению KNAB, партия "Согласие" в последующие четыре года будет ежегодно получать 800 000 евро, KPV LV - 643 369 евро, Новая консервативная партия - 626 420,5 евро, "Для развития/За!"- 586 964 евро, национальное объединение VL-TB/LNNK - 557 129 евро, СЗК - 489 163,5 евро, "Новое Единство" - 416 535,5 евро, Латвийское объединение регионов - 169 371,5 евро, РСЛ - 136 336 евро, партия Progresīvie - 106 203,5 евро.

Контекст:

С 1 января этого года вступили в силу поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), которые предусматривают существенное увеличение государственного финансирования партий.

Поправки предусматривают выделение финансирования из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, в размере 4,5 евро за каждый полученный на выборах в Сейм голос, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.