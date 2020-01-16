Партиям перечислили более 2,1 млн евро из госбюджета: больше всех получило "Согласие"

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду, 15 января, перечислило девяти партиям государственное финансирование в размере 2 197 574 евро, сообщили агентству LETA в KNAB.
Партии "Согласие" перечислено 400 000 евро, KPV LV - 321 684 евро, Новой консервативной партии - 313 210 евро, "Для развития/За!"- 293 482 евро, национальному объединению VL-TB/LNNK - 278 564 евро, Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) - 244 581 евро, партии "Новое Единство" - 208 267 евро, Латвийскому объединению регионов - 84 685 евро, а партии Progresīvie - 53 101 евро.
Следующая выплата государственного финансирования произойдет 15 июля.
Финансирование причитается также Русскому союзу Латвии (РСЛ), однако KNAB пока не выплатило РСЛ первую часть средств, потому что указанный партией счет не открыт в кредитной организации, зарегистрированной в Латвии. После открытия партией счета в зарегистрированном в Латвии банке KNAB перечислит РСЛ деньги.
Как сообщалось, согласно решению KNAB, партия "Согласие" в последующие четыре года будет ежегодно получать 800 000 евро, KPV LV - 643 369 евро, Новая консервативная партия - 626 420,5 евро, "Для развития/За!"- 586 964 евро, национальное объединение VL-TB/LNNK - 557 129 евро, СЗК - 489 163,5 евро, "Новое Единство" - 416 535,5 евро, Латвийское объединение регионов - 169 371,5 евро, РСЛ - 136 336 евро, партия Progresīvie - 106 203,5 евро.
Контекст:
С 1 января этого года вступили в силу поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), которые предусматривают существенное увеличение государственного финансирования партий.
Поправки предусматривают выделение финансирования из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, в размере 4,5 евро за каждый полученный на выборах в Сейм голос, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.
Ранее политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, выделялось государственное финансирование в размере 0,71 евро за за каждый голос, полученный на парламентских выборах.
Теперь партии будут получать в 6,3 раза больше денег за каждый голос, отданный в их поддержку на выборах в Сейм.
Кроме того, политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, будет дополнительно получать 100 000 евро из государственного бюджета ежегодно до следующих выборов.
Госфинансирование будет выплачиваться партиям в течение четырех лет со следующего календарного года после выборов в Сейм. Деньги партии будут получать дважды в год.
Данные поправки призваны уменьшить финансовую зависимость партий от частных пожертвований и влияния спонсоров.