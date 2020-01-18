Сб, 18.01.2020
То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот. Алвис Херманис, режиссёр

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов и средств

ФОТО: SCANPIX

Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои титулы, сказано в сообщении Букингемского дворца.

С весны этого года супружеская пара перестанет выполнять королевские обязанности, а также их больше не будут именовать "Их Королевские Высочества". Они перестают быть официальными представителями королевы. Помимо этого, им больше не будут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Также Гарри и Меган планируют вернуть казне все средства за ремонт своего Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Британии. Ремонт этого дома обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Согласно словам королевы Елизаветы II, к данному решению они пришли после месяцев обсуждений. Королева отметила, что Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон всё ещё будут любимыми членами семьи. Королева поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских за работу и подчеркнула, что Меган Маркл "очень быстро стала полноправным членом семьи".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ