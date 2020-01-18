Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов и средств

С весны этого года супружеская пара перестанет выполнять королевские обязанности, а также их больше не будут именовать "Их Королевские Высочества". Они перестают быть официальными представителями королевы. Помимо этого, им больше не будут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.

Также Гарри и Меган планируют вернуть казне все средства за ремонт своего Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Британии. Ремонт этого дома обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.