Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов и средств

Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут использовать свои титулы, сказано в сообщении Букингемского дворца.
С весны этого года супружеская пара перестанет выполнять королевские обязанности, а также их больше не будут именовать "Их Королевские Высочества". Они перестают быть официальными представителями королевы. Помимо этого, им больше не будут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.
Также Гарри и Меган планируют вернуть казне все средства за ремонт своего Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Британии. Ремонт этого дома обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
Согласно словам королевы Елизаветы II, к данному решению они пришли после месяцев обсуждений. Королева отметила, что Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон всё ещё будут любимыми членами семьи. Королева поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских за работу и подчеркнула, что Меган Маркл "очень быстро стала полноправным членом семьи".