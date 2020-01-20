Коалиция отклонила предложение Гиргенса о выборе начальника Госполиции на конкурсной основе

Коалиция отклонила предложение министра внутренних дел Сандиса Гиренса о выборе нового начальника Госполиции на конкурсной основе. Об этом заявил журналистам сам Гиргенс после заседания по сотрудничеству коалиции.
По словам министра внутренних дел, он предложил внести изменения в порядок, согласно которому выбирается начальник Госполиции, расширив круг возможных претендентов.
Однако, по решению коалиции, конкурс на должность начальника Госполиции объявлен не будет. Министр внутренних дел выберет должностное лицо, в наибольшей степени соответствующее требованиям должности.
По словам Гиргенса, на данный момент лучше всего на должность подошли бы два кандидата - начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте.
"Мы остановимся на ограниченном круге кандидатов, и я попытаюсь найти лучшего. Я не говорю, что эти кандидаты плохие, но хотелось бы определить профессиональные требования, например, в управлении персоналом, умении упорядочивать внутренние ресурсы, планировать бюджет и т.д. Нехорошо, если должность руководителя учреждения является наследуемой. В чем же тогда мотивация работать?" - сказал Гиргенс.
Как сообщалось, в конце прошлого года начальник Госполиции генерал Интс Кюзис принял решение об уходе с должности, которую занимал с августа 2011 года.