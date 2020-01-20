Коалиция отклонила предложение Гиргенса о выборе начальника Госполиции на конкурсной основе

По словам министра внутренних дел, он предложил внести изменения в порядок, согласно которому выбирается начальник Госполиции, расширив круг возможных претендентов.

Однако, по решению коалиции, конкурс на должность начальника Госполиции объявлен не будет. Министр внутренних дел выберет должностное лицо, в наибольшей степени соответствующее требованиям должности.

По словам Гиргенса, на данный момент лучше всего на должность подошли бы два кандидата - начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте.

"Мы остановимся на ограниченном круге кандидатов, и я попытаюсь найти лучшего. Я не говорю, что эти кандидаты плохие, но хотелось бы определить профессиональные требования, например, в управлении персоналом, умении упорядочивать внутренние ресурсы, планировать бюджет и т.д. Нехорошо, если должность руководителя учреждения является наследуемой. В чем же тогда мотивация работать?" - сказал Гиргенс.