СМИ: Дмитрия Шепелева уволили с Первого канала

На своей странице в Instagram Дмитрий сообщил, что хотел бы больше не быть частью программы. Позже он написал фразу, которая вызвала множество вопросов.

Он назвал своих подписчиков "такими же лживыми и постановочными, как программа, которую он ведет".

Телеведущий объяснил, что ему якобы приходилось уговаривать гостей передачи обманывать зрителей. За это героям программы платились деньги.

Шепелев говорил, что ему требовалось по указке начальства часто говорить про смерть Жанны, чтобы "пускать слезу".

Журналисты утверждают, что отказ Шепелева следовать сценарию привел к увольнению.

Стоит отметить, что телеведущий не подтверждает, что его уволили. Он отсылает СМИ к Первому каналу. Пресс-секретарь канала также не дает комментариев.