"Согласие": удалось повторно собрать подписи за отставку Бурова

По ее словам, подписались все 16 депутатов "Согласия", а значит, и Янис Лочмелис, который ранее отозвал свою подпись.

На вопрос о том, обсуждались ли мотивы этого поступка Лочмелиса, Владова ответила, что у партии с Лочмелисом "все в порядке".

Более подробных комментариев она не дала, а связаться с Лочмелисом агентству LETA не удалось.

Андрис Бергманис ("Согласие") также подтвердил, что вместе с блоком "Риге!" собраны необходимые 20 подписей.

В течение двух недель после подачи запроса председатель думы должен созвать очередное заседание о выражении ему недоверия.